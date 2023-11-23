«Где зеленый коридор?»: почему в Тюмени стало больше пробок и жалоб на светофоры

А потому, как объяснили в ГИБДД по Тюменской области, порою перенастройка светофора связана с ростом числа аварий и приходится закрывать «зеленые коридоры» для того, чтобы минимизировать аварийность. В тех же целях многие светофоры в городе, которые ранее в ночное время не регулировали движение, а мигали желтым, теперь работают круглосуточно.