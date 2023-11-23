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Published Сегодня, 07:27

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Тюменцы пожаловались на работу светофоров и пробки в городе.

«Где зеленый коридор?»: почему в Тюмени стало больше пробок и жалоб на светофоры

23 ноября 2023, 07:27
Фото: 1MI
Тюменцы пожаловались на работу светофоров и пробки в городе.

Тюменцы пожаловались на работу светофоров и пробки в городе

Многие тюменцы говорят о том что их не устраивает режим работы светофоров и видят в этом причину километровых в городе образующихся утром и вечером. «Наш город» выяснил, как в городе регулируют время работы светофоров, в чем причина пробок и почему зеленый горит всего 20 секунд, а красный 60.

«5 машин на зеленый успевают проехать и все!»

В редакцию многократно обращались тюменцы, которым не нравится режим работы светофоров в Тюмени. Горожане говорят о том, что в городе нет зеленых коридоров, что и становится причиной огромных заторов на дороге.

«Это же тихий ужас, интервалы работы, пешеходные светофоры, отсутствие зелёных коридоров. Не знаю ни одного человека, кого бы устраивала работа светофоров в Тюмени», — сообщают читатели.

Чаще всего люди недовольны светофорами на улицах: Широтная, Профсоюзная, Мельникайте и на Червишевском тракте.

«Вы вечером хоть раз ехали по Широтной из центра? Там пока горит зеленый, 5 машин проехать успевают и все. Зато потом чуть ли не 2 минуты красный горит. Это как понимать, это кто вообще такое придумал?», — негодует водитель Татьяна Семенова.

Работой светофоров в городе недоволен и автоинструктор Максим Киришев, он считает, что порою их режим работы может провоцировать аварийные ситуации и усложнять будущим водителям экзамен на получение водительских прав.

«У нас большая проблема с разведением потоков. На крупные перекрестках машины бьются именно из-за режима работы светофора. Давайте вспомним, как у нас полгода не могли настроить светофор на перекрестке Герцена и Первомайской. Кажется, что профессионалов в этой сфере не хватает», — говорит инструктор.
Довольны работой светофоров в Тюмени?

Действительно, в прошлом году на указанном инструктором перекрестке автомобили бились чуть ли не каждый день. Светофор пережил, как минимум, три перенастройки, прежде чем ситуация стала более стабильной.

«В любой аварии можно вывить, кто из участников происшествия больше не прав и на ком будет висеть вина за аварию. Но порою ты приезжаешь на место, смотришь, как работает светофор и думаешь, мол, да я бы также сделал. Я не удивлен тому, что сейчас на „желтый“ или мигающую стрелку по 3-4 машины пытаются успеть втиснуться. Мало времени на проезд дают и люди начинают терять терпение», — говорит аварийный комиссар Кирилл Бетехтин.
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Как работают светофоры в Тюмени?

Несмотря на ярое недовольство горожан, стоит отметить, что регулировка светофоров в городе — дело непростое и многоступенчатое. К тому же с приходом новых технологий появляются новые решения, которые требуют «обкатки».

Как рассказали в ГУС Тюменской области, в Тюмени работает 7 интеллектуальных систем, корректирующих время работы светофора. Одна из них как раз установлена на пересечении улиц Широтной и Монтажников, на которое так часто поступают жалобы.

«Интеллектуальная система светофора следит за потоком машин и корректирует продолжительность зеленого сигнала. Также такая система способна распознавать виды транспорта и выдавать аналитику. Благодаря этим технологиям жители города смогут получать информацию об интенсивности движения на участках дороги, которые эксплуатируют интеллектуальную систему», — сообщили в ГУС по Тюменской области.

В 2022 году в городе было установлено 5 таких систем, в этом — 2, их работа находится под наблюдением. Однако и остальные светофоры в городе постоянно мониторятся специалистами «Тюменьгортранса». Бывшая сотрудница ведомства рассказала, как все это устроено.

«Там на стене куча мониторов, отображающих работу всех 410 или около того светофоров в городе. Ты можешь собственноручно продлить время горения стрелки или даже желтого сигнала. Но не все делается вручную, сначала режим работы обкатывается в программе, где моделируется интенсивность движения и конкретный участок дороги, после чего светофор завязывают в систему. Светофоры в городе связаны для того, чтобы организовывать „зеленый коридор“ и в целом регулировать дорожное движение», — рассказала экс-сотрудница.

Но также на некоторых улицах светофоры могут регулировать себя сами, в зависимости от загруженности. Однако регулирование потоков и попытки минимизации пробок — не единственная задача светофоров, также от их работы зависит число ДТП, а потому водителей порою приходится ставить в некомфортные условия, чтобы обеспечить безопасность на дороге.

А потому, как объяснили в ГИБДД по Тюменской области, порою перенастройка светофора связана с ростом числа аварий и приходится закрывать «зеленые коридоры» для того, чтобы минимизировать аварийность. В тех же целях многие светофоры в городе, которые ранее в ночное время не регулировали движение, а мигали желтым, теперь работают круглосуточно.

Городской администрации также известно, что тюменцы недовольны дорожным движением в Тюмени. Однако, горожанам порекомендовали запастись терпением.

«Сейчас проводится большая работа по развитию транспортной системы, ведется разработка проектов, строительство и реконструкция улиц. Это требует определенных временных и материальных ресурсов. Работа по строительству транспортных сооружений и дорог разбита на этапы, исходя из приоритета. В основном развитие будет касаться Заречной части и района ЖД вокзала, устройства дополнительных развязок и тоннелей. Существующая дорожная сеть центральной части города находится в предельно допустимых параметрах», — объяснили в администрации Тюмени.
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С новыми дорогами станет лучше?

Если считать, что существующие дороги сейчас функционируют в максимальном режиме пропускаемости, то выход их ситуации с пробками нужно искать в новых дорогах, которые помогут разграничить потоки автомобилей и минимизировать аварии и пробки.

«Считаю, что в ближайшее время необходимо приступить к созданию новых транспортных узлов, таких как мост через Транссибирскую магистраль в створе улицы Аккумуляторной и путепровода через реку Туру, который соединит заречную часть города с жилым районом ДОК, а также других транспортных артерий с сохранением практики формирования планов дорожных работ на основе документов стратегического и территориального планирования города с учетом пожеланий тюменцев», — отмечает глава городской администрации Руслан Кухарук.

Однако и это решение проблемы принимается достаточно поздно, да и не так значительно может снизить нагрузку на самые загруженные улицы. Как считают многие тюменцы, сейчас уже имеет смысл пересмотреть понятие делового центра города и распределить офисные здания по разным частям Тюмени, что поможет распределить поток тюменцев более равномерно.

«По „проблемным“ выездам из уже построенных микрорайонов одним из решений может стать более корректное регулирование потоков в часы пик, а также создание более привлекательных механизмов пользования общественным транспортом или средствами индивидуальной мобильности», — говорит урбанист Марсель Фаттахов.

Тем не менее на данный момент в городе каждое утро и каждый вечер стоят в пробках: Объездная, Широтная, Монтажников, Пермякова и Профсоюзная. Горожане продолжают негодовать и требовать решение вопроса пробок в городе.

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