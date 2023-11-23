«Где зеленый коридор?»: почему в Тюмени стало больше пробок и жалоб на светофоры

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
«Это же тихий ужас, интервалы работы, пешеходные светофоры, отсутствие зелёных коридоров. Не знаю ни одного человека, кого бы устраивала работа светофоров в Тюмени», — сообщают читатели.
«Вы вечером хоть раз ехали по Широтной из центра? Там пока горит зеленый, 5 машин проехать успевают и все. Зато потом чуть ли не 2 минуты красный горит. Это как понимать, это кто вообще такое придумал?», — негодует водитель Татьяна Семенова.
«У нас большая проблема с разведением потоков. На крупные перекрестках машины бьются именно из-за режима работы светофора. Давайте вспомним, как у нас полгода не могли настроить светофор на перекрестке Герцена и Первомайской. Кажется, что профессионалов в этой сфере не хватает», — говорит инструктор.
«В любой аварии можно вывить, кто из участников происшествия больше не прав и на ком будет висеть вина за аварию. Но порою ты приезжаешь на место, смотришь, как работает светофор и думаешь, мол, да я бы также сделал. Я не удивлен тому, что сейчас на „желтый“ или мигающую стрелку по 3-4 машины пытаются успеть втиснуться. Мало времени на проезд дают и люди начинают терять терпение», — говорит аварийный комиссар Кирилл Бетехтин.
Несмотря на ярое недовольство горожан, стоит отметить, что регулировка светофоров в городе — дело непростое и многоступенчатое. К тому же с приходом новых технологий появляются новые решения, которые требуют «обкатки».
Как рассказали в ГУС Тюменской области, в Тюмени работает 7 интеллектуальных систем, корректирующих время работы светофора. Одна из них как раз установлена на пересечении улиц Широтной и Монтажников, на которое так часто поступают жалобы.
«Интеллектуальная система светофора следит за потоком машин и корректирует продолжительность зеленого сигнала. Также такая система способна распознавать виды транспорта и выдавать аналитику. Благодаря этим технологиям жители города смогут получать информацию об интенсивности движения на участках дороги, которые эксплуатируют интеллектуальную систему», — сообщили в ГУС по Тюменской области.
В 2022 году в городе было установлено 5 таких систем, в этом — 2, их работа находится под наблюдением. Однако и остальные светофоры в городе постоянно мониторятся специалистами «Тюменьгортранса». Бывшая сотрудница ведомства рассказала, как все это устроено.
«Там на стене куча мониторов, отображающих работу всех 410 или около того светофоров в городе. Ты можешь собственноручно продлить время горения стрелки или даже желтого сигнала. Но не все делается вручную, сначала режим работы обкатывается в программе, где моделируется интенсивность движения и конкретный участок дороги, после чего светофор завязывают в систему. Светофоры в городе связаны для того, чтобы организовывать „зеленый коридор“ и в целом регулировать дорожное движение», — рассказала экс-сотрудница.
Но также на некоторых улицах светофоры могут регулировать себя сами, в зависимости от загруженности. Однако регулирование потоков и попытки минимизации пробок — не единственная задача светофоров, также от их работы зависит число ДТП, а потому водителей порою приходится ставить в некомфортные условия, чтобы обеспечить безопасность на дороге.
А потому, как объяснили в ГИБДД по Тюменской области, порою перенастройка светофора связана с ростом числа аварий и приходится закрывать «зеленые коридоры» для того, чтобы минимизировать аварийность. В тех же целях многие светофоры в городе, которые ранее в ночное время не регулировали движение, а мигали желтым, теперь работают круглосуточно.
Городской администрации также известно, что тюменцы недовольны дорожным движением в Тюмени. Однако, горожанам порекомендовали запастись терпением.
«Сейчас проводится большая работа по развитию транспортной системы, ведется разработка проектов, строительство и реконструкция улиц. Это требует определенных временных и материальных ресурсов. Работа по строительству транспортных сооружений и дорог разбита на этапы, исходя из приоритета. В основном развитие будет касаться Заречной части и района ЖД вокзала, устройства дополнительных развязок и тоннелей. Существующая дорожная сеть центральной части города находится в предельно допустимых параметрах», — объяснили в администрации Тюмени.
Если считать, что существующие дороги сейчас функционируют в максимальном режиме пропускаемости, то выход их ситуации с пробками нужно искать в новых дорогах, которые помогут разграничить потоки автомобилей и минимизировать аварии и пробки.
«Считаю, что в ближайшее время необходимо приступить к созданию новых транспортных узлов, таких как мост через Транссибирскую магистраль в створе улицы Аккумуляторной и путепровода через реку Туру, который соединит заречную часть города с жилым районом ДОК, а также других транспортных артерий с сохранением практики формирования планов дорожных работ на основе документов стратегического и территориального планирования города с учетом пожеланий тюменцев», — отмечает глава городской администрации Руслан Кухарук.
Однако и это решение проблемы принимается достаточно поздно, да и не так значительно может снизить нагрузку на самые загруженные улицы. Как считают многие тюменцы, сейчас уже имеет смысл пересмотреть понятие делового центра города и распределить офисные здания по разным частям Тюмени, что поможет распределить поток тюменцев более равномерно.
«По „проблемным“ выездам из уже построенных микрорайонов одним из решений может стать более корректное регулирование потоков в часы пик, а также создание более привлекательных механизмов пользования общественным транспортом или средствами индивидуальной мобильности», — говорит урбанист Марсель Фаттахов.
Тем не менее на данный момент в городе каждое утро и каждый вечер стоят в пробках: Объездная, Широтная, Монтажников, Пермякова и Профсоюзная. Горожане продолжают негодовать и требовать решение вопроса пробок в городе.