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Published Сегодня, 19:02

Modified Сегодня, 19:04

Updated Сегодня, 19:04

Две аварии с участием фур перекрыли трассу под Тюменью

Две аварии с участием фур перекрыли трассу под Тюменью

23 ноября 2023, 19:02
Фото: 1MI
Водителям фур в Тюменской области сегодня, видимо, не везёт. Недалеко от села Борки в направлении Тюмени произошло сразу две аварии с их участием.
Сюжет
ДТП

Кадрами в соцсетях поделились очевидцы. На одном из видео — лишь одна фура. На проезжей части остались лишь кабина водителя и небольшая часть прицепа.

Видео: ТГ-канал "Тюмень"

На втором — сразу три машины. Немного помятая легковушка, бензовоз и слетевший на обочину большегруз.

Видео: ТГ-канал "Тюмень"

Очевидцы сообщают, что дорога очень скользкая.

Судя по сервису «Яндекс.Карты», расстояние между ДТП — около двух километров. Региональные дорожники также информируют, открыта для движения лишь одна полоса.

Накануне на трассе Тюмень — Омск произошло массовое ДТП с пострадавшими подростками. Пострадали в аварии четыре человека.

#Видео#Происшествия#Тюменская область#ДТП#ГИБДД#Автомобили#Аварии#Безопасность на дорогах#Соцсети#Очевидцы#Инна Доровская
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