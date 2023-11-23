Две аварии с участием фур перекрыли трассу под Тюменью

Posted Сегодня, 19:02
Published Сегодня, 19:02
Modified Сегодня, 19:04
Updated Сегодня, 19:04
Кадрами в соцсетях поделились очевидцы. На одном из видео — лишь одна фура. На проезжей части остались лишь кабина водителя и небольшая часть прицепа.
На втором — сразу три машины. Немного помятая легковушка, бензовоз и слетевший на обочину большегруз.
Очевидцы сообщают, что дорога очень скользкая.
Судя по сервису «Яндекс.Карты», расстояние между ДТП — около двух километров. Региональные дорожники также информируют, открыта для движения лишь одна полоса.
Накануне на трассе Тюмень — Омск произошло массовое ДТП с пострадавшими подростками. Пострадали в аварии четыре человека.