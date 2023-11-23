Досмотрят всё: тюменцам рассказали, как улучшают безопасность на автовокзале

Так, например, на прилегающей территории уже начали возводить специальный ангар. В нем будут досматривать абсолютно все прибывающие в город автобусы. На пассажирах это не скажется: процедуру проведут после высадки людей. А на въезде в ангар появится оборудование, которое будет распознавать и проверять номера транспорта.