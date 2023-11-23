Досмотрят всё: тюменцам рассказали, как улучшают безопасность на автовокзале

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
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Updated Сегодня, 08:49
Так, например, на прилегающей территории уже начали возводить специальный ангар. В нем будут досматривать абсолютно все прибывающие в город автобусы. На пассажирах это не скажется: процедуру проведут после высадки людей. А на въезде в ангар появится оборудование, которое будет распознавать и проверять номера транспорта.
Модернизируют и систему видеонаблюдения. Те камеры, которые на автовокзале уже работают, свою эффективность доказали.
— На автовокзале уже используются интеллектуальные системы АПК «Безопасный город». Благодаря им службы безопасности задержали 5 человек, находящихся в розыске, — рассказал директор Объединения автовокзалов и автостанций Артём Антипин.
Обновят на автовокзале также систему контроля доступа — уже установлено оборудование, которое будет сканировать багаж. В ближайшее время появится также модуль распознавания оставленных вещей — он соберет и проанализирует поток с камер видеонаблюдения.
О том, что на автовокзале усилят меры безопасности, «Наш город» писал в конце сентября. На закупку оборудования и работы из бюджета выделили почти 40 миллионов рублей.