«Диалог Регионы»: За 2 года общее количество копий фейков выросло в 8 раз

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
Напомним, автономная некоммерческая организация «Диалог Регионы» — один из ведущих российских операторов по борьбе с недостоверной информацией. Именно она выступила организатором мероприятия, пишет 56orb.ru.
Гендиректор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак представил на сессии актуальное исследование, в котором сравнивались данные по числу копий фейков. По сравнению с 2021 годом общее число копий фейковой информации выросло в 8 раз. К концу текущего года показатель вырастет до 12,5 млн, а в следующем, согласно прогнозам экспертов, — до 15 млн. При этом число уникальных фейков, выявленных в 2023 году, сопоставимо с прошлогодним — примерно 4 тысячи.
Исследование показало, что взаимодействуют с фейковым контентом чаще мужчины за 40, а распространяют его обычно женщины старше 60 лет.
Владимир Табак отметил, что в России необходимо делать фактчекинг неотъемлемой частью медиакоммуникаций. Фактчекинговые сети формируют в том числе АНО «Диалог Регионы» и ее партнёры. К этой работе активно привлекаются медиаструктуры и молодёжь.
Глава Управления Президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева сообщила, что в 2023 году средний срок жизни фейка сократился. При этом она акцентировала внимание на новой угрозе — дипфейках, направленных на дестабилизацию общественно-политической и экономической обстановки в РФ.
В 2021 году в России изменили законодательство. С тех пор соцсети могут мониторить пользовательский контент. В случае обнаружения фейка им можно обращаться в контролирующие органы или самостоятельно блокировать неправдивую информацию.
Эксперты отмечают, что Российская Федерация обладает необходимыми технологиями для противостояния дипфейкам. Это в том числе разработанная АНО «Диалог Регионы» система мониторинга аудиовизуальных материалов и оценки дипфейков «Зефир». Её точность на третий квартал 2023 года составляет 81%.
В свою очередь начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков подчеркнул, что генеративный контент может быть и полезен, особенно если речь идет о создании качественных медиапродуктов.
«Все полезное может быть опасным, вопрос только в конкретных целях использования. Дипфейки как раз могут использоваться в качестве инструмента создания и развития российского контента, например в киносфере, тем более для этого есть все позитивные условия: голливудские продукты ушли, место для российского кино освободилось, и только за неполный 2023 год сборы отечественных картин в прокате в два раза превысили уровень сборов бывшего рекордным 2019 года», — сказал Новиков.