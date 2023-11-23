Девочке из Тобольска выплатят компенсацию после падения на нее бетонного блока

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Здоровью девочки был причинен тяжкий вред: врачи установили, что у нее закрытый перелом костей левой голени со смещением отломков.
Она перенесла операцию и больше двух месяцев не могла ходить, из-за чего школа перевела ее на домашнее обучение. Сейчас пострадавшая готовится к следующей операции.
По решению межрайонной прокуратуры организаторы праздника выплатят в пользу девочки 500 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в тюменской школе ребенок сломал руку во время игры с воздушным шариком. Образовательное учреждение выплатило пятикласснику 75 тысяч рублей.