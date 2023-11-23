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В Тобольске упавший бетонный блок раздробил ногу восьмилетней девочке

Девочке из Тобольска выплатят компенсацию после падения на нее бетонного блока

23 ноября 2023, 07:17
Фото: Midjourney

В Тобольске упавший бетонный блок раздробил ногу восьмилетней девочке

В июле 2023 года 8-летняя тобольчанка прогуливалась по Красной площади. Тогда ей на ногу упал бетонный блок, который организаторы праздника установили для закрепления деревянного баннера.
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Дети

Здоровью девочки был причинен тяжкий вред: врачи установили, что у нее закрытый перелом костей левой голени со смещением отломков.

Она перенесла операцию и больше двух месяцев не могла ходить, из-за чего школа перевела ее на домашнее обучение. Сейчас пострадавшая готовится к следующей операции.

По решению межрайонной прокуратуры организаторы праздника выплатят в пользу девочки 500 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в тюменской школе ребенок сломал руку во время игры с воздушным шариком. Образовательное учреждение выплатило пятикласснику 75 тысяч рублей.

Пострадавшему на спортивной площадке мальчику выплатили моральную компенсацию
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