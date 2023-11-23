70 организаций и порядка 150 участников соберутся на Техническом семинаре УСТЭК

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
С тех пор значительно изменились условия рынка, в которых работают ресурсоснабжающие организации: ушли поставщики брендового оборудования и актуальным стал поиск новых партнеров.
Основная цель семинара — объединить опыт организаций, учитывая довольно непродолжительное время эксплуатации аналогового оборудования. Живая встреча поможет всем заинтересованным быстро и эффективно обменяться информацией о том, кто зарекомендовал себя как партнер с надежной стороны, какое оборудование заслуживает доверия и является качественным и эффективным.
«Нам важно сохранить надежную и безопасную эксплуатацию оборудования, потребителям — предоставить качественные параметры теплоснабжения, при этом обеспечить экономическую целесообразность процессов передачи тепла в дома. Немаловажно обсудить вопросы применения цифровых технологий, систем учета и оптимизации производства, возможности интеллектуальных систем „цифрового ЖКХ“, — поделился Николай Бяков, начальник производственно-технического управления АО „УСТЭК“.
За одним столом соберутся все ресурсоснабжающие организации региона, подрядчики и теплосетевые организации, представители «Росводоканала» и Администрации города Тюмени, которые являются гарантом надежного и безопасного снабжения ресурсами.
В рамках Технического семинара будет организована выставка оборудования и технологий от разных разработчиков и поставщиков по каждому направлению, что создаст конкурентную почву и позволит объективно оценить плюсы и минусы представленных образцов.
По итогам встречи специалисты УСТЭК проанализируют и рассмотрят возможность применения и адаптации их в работе.