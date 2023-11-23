nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:07

Published Сегодня, 09:07

Modified Сегодня, 09:09

Updated Сегодня, 09:09

70 организаций и порядка 150 участников соберутся на Техническом семинаре УСТЭК

23 ноября 2023, 09:07
Последний раз такая встреча проводилась в 2019 году, собрав производителей арматуры для тепловых сетей, изготовителей антикоррозийных покрытий, поставщиков оборудования для диагностики трубопроводов, разработчиков систем контроля, учета и анализа работы сетей теплоснабжения и других участников.

С тех пор значительно изменились условия рынка, в которых работают ресурсоснабжающие организации: ушли поставщики брендового оборудования и актуальным стал поиск новых партнеров.

Основная цель семинара — объединить опыт организаций, учитывая довольно непродолжительное время эксплуатации аналогового оборудования. Живая встреча поможет всем заинтересованным быстро и эффективно обменяться информацией о том, кто зарекомендовал себя как партнер с надежной стороны, какое оборудование заслуживает доверия и является качественным и эффективным.

«Нам важно сохранить надежную и безопасную эксплуатацию оборудования, потребителям — предоставить качественные параметры теплоснабжения, при этом обеспечить экономическую целесообразность процессов передачи тепла в дома. Немаловажно обсудить вопросы применения цифровых технологий, систем учета и оптимизации производства, возможности интеллектуальных систем „цифрового ЖКХ“, — поделился Николай Бяков, начальник производственно-технического управления АО „УСТЭК“.

За одним столом соберутся все ресурсоснабжающие организации региона, подрядчики и теплосетевые организации, представители «Росводоканала» и Администрации города Тюмени, которые являются гарантом надежного и безопасного снабжения ресурсами.

В рамках Технического семинара будет организована выставка оборудования и технологий от разных разработчиков и поставщиков по каждому направлению, что создаст конкурентную почву и позволит объективно оценить плюсы и минусы представленных образцов.

По итогам встречи специалисты УСТЭК проанализируют и рассмотрят возможность применения и адаптации их в работе.

Читайте также:
На работу как на праздник: в Тюмени появились новогодние вакансииЖители Тюмени составили топ продуктов, которые заметнее всего выросли в ценеБолее 50% заявлений в школу направляются родителями в электронном виде
#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#УСТЭК#Компании#Семинар#Семинары#Официальные встречи#Мероприятия#АО УСТЭК#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Где зеленый коридор?»: почему в Тюмени стало больше пробок и жалоб на светофоры
Сегодня, 07:27
Найдена, погибла: подробности смерти пропавшей 16-летней тюменки
Сегодня, 03:06
На помощь учителям: в тюменской школе за порядком теперь следят отцы учеников
Сегодня, 02:17
«Казахстан и битва за ресурсы»: почему умирает Тура и другие реки России
Вчера, 07:09
Из столовой в легенду: в Тюмени навсегда закрыли кафе-бар «На Рижской»
Сегодня, 03:33
Гендиректор КАМАЗа Когогин лично доставил технику для танкистов в зону СВО
Сегодня, 07:07