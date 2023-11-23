70 организаций и порядка 150 участников соберутся на Техническом семинаре УСТЭК

Основная цель семинара — объединить опыт организаций, учитывая довольно непродолжительное время эксплуатации аналогового оборудования. Живая встреча поможет всем заинтересованным быстро и эффективно обменяться информацией о том, кто зарекомендовал себя как партнер с надежной стороны, какое оборудование заслуживает доверия и является качественным и эффективным.