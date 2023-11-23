340 тюменцев не смогут вылететь из аэропорта Рощино вовремя

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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Сегодня ожидается задержка рейса ZF 4159, следующего из аэропорта Рощино по маршруту Тюмень-Пхукет. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Согласно расписанию, самолет должен вылететь в 23:00. В прокуратуре уточнили, что расчетное время вылета — 24 ноября в 03:00.
Расписание изменено из-за позднего прибытия самолета. На рейс зарегистрированы 340 человек, в том числе 23 ребенка.
Ранее «Наш Город» сообщал, что авиакомпания «Ямал» ввела дополнительные рейсы в Тюмень на новогодние праздники. Билеты уже поступили в продажу.