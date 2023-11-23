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В аэропорту Рощино ожидается задержка рейса Тюмень-Пхукет

340 тюменцев не смогут вылететь из аэропорта Рощино вовремя

23 ноября 2023, 05:49
Фото: Midjourney

В аэропорту Рощино ожидается задержка рейса Тюмень-Пхукет

Вылет задержится из-за позднего прибытия самолета. Всех пассажиров заранее предупредили.

Сегодня ожидается задержка рейса ZF 4159, следующего из аэропорта Рощино по маршруту Тюмень-Пхукет. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Согласно расписанию, самолет должен вылететь в 23:00. В прокуратуре уточнили, что расчетное время вылета — 24 ноября в 03:00.

Расписание изменено из-за позднего прибытия самолета. На рейс зарегистрированы 340 человек, в том числе 23 ребенка.

Ранее «Наш Город» сообщал, что авиакомпания «Ямал» ввела дополнительные рейсы в Тюмень на новогодние праздники. Билеты уже поступили в продажу.

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