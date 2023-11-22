Жители Тюмени составили топ продуктов, которые заметнее всего выросли в цене

Жители Тюмени в социальных сетях жалуются на подорожание самых привычных продуктов. Заметнее всего, по их мнению, выросли в цене курятина и яйца.

Чтобы выяснить какие именно позиции подорожали сильнее всего, телеграм-канал «Темы Тюмени» провел опрос среди своих подписчиков. Так, в топ по росту цен вышли мясо курицы, яйца и молоко. «Как резко выросла цена на яйца. Шокирует. Причем очень заметная разница», — отмечает подписчица канала Лариса. Также тюменцы отметили подорожавшие хлеб, мясо, рыбу и молоко и молочную продукцию. Другие возмущены ростом цен на макаронные изделия, шоколад и соки. Читайте также: Салат «Оливье» в Тюмени за год резко подорожал В Тюмени цены на мясо выросли почти на 30% В Тюмени взлетели цены на овощи