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Published Сегодня, 19:24

Modified Сегодня, 19:28

Updated Сегодня, 19:28

Жители Тюмени составили топ продуктов, которые заметнее всего выросли в цене

Жители Тюмени составили топ продуктов, которые заметнее всего выросли в цене

22 ноября 2023, 19:24
Фото: 1MI
Жители Тюмени в социальных сетях жалуются на подорожание самых привычных продуктов. Заметнее всего, по их мнению, выросли в цене курятина и яйца.

Чтобы выяснить какие именно позиции подорожали сильнее всего, телеграм-канал «Темы Тюмени» провел опрос среди своих подписчиков.

Так, в топ по росту цен вышли мясо курицы, яйца и молоко.

«Как резко выросла цена на яйца. Шокирует. Причем очень заметная разница», — отмечает подписчица канала Лариса.

Также тюменцы отметили подорожавшие хлеб, мясо, рыбу и молоко и молочную продукцию. Другие возмущены ростом цен на макаронные изделия, шоколад и соки.

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#Общество#Ирина Швецова#Рост цен#Продукты#Продукты питания
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