Жители Тюмени составили топ продуктов, которые заметнее всего выросли в цене

Posted Сегодня, 19:24
Published Сегодня, 19:24
Modified Сегодня, 19:28
Updated Сегодня, 19:28
Чтобы выяснить какие именно позиции подорожали сильнее всего, телеграм-канал «Темы Тюмени» провел опрос среди своих подписчиков.
Так, в топ по росту цен вышли мясо курицы, яйца и молоко.
«Как резко выросла цена на яйца. Шокирует. Причем очень заметная разница», — отмечает подписчица канала Лариса.
Также тюменцы отметили подорожавшие хлеб, мясо, рыбу и молоко и молочную продукцию. Другие возмущены ростом цен на макаронные изделия, шоколад и соки.