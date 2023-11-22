nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:36

Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

Бездомные собаки держат в страхе жителей улицы Энергостроителей в Тюмени

«Захватили наши дома»: тюменцы рассказали о неравной битве с бездомными собаками

22 ноября 2023, 12:36
Фото: 1MI

Бездомные собаки держат в страхе жителей улицы Энергостроителей в Тюмени

На бездомных собак жители жалуются, куда только могут, но животные вновь и вновь появляются во дворах. Терпеть это уже невозможно, признаются тюменцы. Агрессивные своры всегда неожиданно проявляют агрессию, регулярно нападают на людей.

Судя по кадру, который опубликовал местный житель Дмитрий Полещук в соцсети, собаки в микрорайоне достаточно крупные.

«Вчера напали на мою жену и двух девушек из соседних домов по Энергостроителей, — рассказал „Нашему городу“ Дмитрий Полещук. — Жена напугалась, собака разодрала пакет с продуктами (жена им закрывалась от укуса). Собаки агрессию проявляют периодически. Могут день никого не трогать, а бывают дни, как вчера… Три нападения с укусами людей».

Также, по словам Дмитрия, накануне серьезно пострадала жительница соседнего дома. Ей якобы пришлось обращаться в больницу. Собаки, отмечает тюменец, нападают, в основном, на женщин и детей. Мужчины по возможности стараются отгонять агрессивных животных — но не всегда могут оказаться рядом.

Напомним, жители многоэтажек и частного сектора по улице Энергостроителей далеко не первый раз жалуются на агрессивных бродячих собак. Тюменцы уже рассказывали, что животных регулярно забирают в приюты, но после снова отпускают на улицу.

В Тюмени молодой мужчина пнул собаку и избил ее хозяйку — пенсионерку. ШОК-ВИДЕО
Узнать подробнее

Отловом таких животных, отметим, должно заниматься муниципальное предприятие «ЛесПаркХоз». В прошлом году, согласно отчету городских чиновников, с улиц было отловлено около полутора тысяч собак и кошек. Всех их, согласно программе ОСВВ, должны были вакцинировать, стерилизовать и вернуть на прежнее место обитания.

Правда, по словам жителей многоэтажек на улице Энергостроителей, отловщики к ним приезжают регулярно. Но некие зоозащитники мешают специалистам работать. Они прячут собак на частных территориях. Но ненадолго: буквально на следующий день, как правило, животные вновь бегают по дворам и кидаются на прохожих.

Читайте также:
Тюменцу и его 9-летней дочери хозяин алабая выплатит компенсацию за нападение питомца«Заставляли дать иные показания»: еще один тюменец пожаловался на пытки силовиков«Они сами набросились»: обвиняемые в избиениях тюменские сотрудники ДПС отрицают вину
#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Собаки#Тюменцы#Укусы#Нападения животных#Отлов собак#Бродячие собаки#Инна Доровская
Подпишитесь
«Казахстан и битва за ресурсы»: почему умирает Тура и другие реки России
Сегодня, 07:09
Грандиозные планы: где в Тюмени в 2024 году построят новые дороги
Сегодня, 03:17
«Опасность суицидов»: в Тюменской области растет число психически больных
Сегодня, 08:52
В тюменских аптеках лекарства теперь продают по новым правилам
Сегодня, 05:26
Названы место и дата похорон тюменского автоблогера Каляна86
Сегодня, 08:57