«Захватили наши дома»: тюменцы рассказали о неравной битве с бездомными собаками

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Судя по кадру, который опубликовал местный житель Дмитрий Полещук в соцсети, собаки в микрорайоне достаточно крупные.
«Вчера напали на мою жену и двух девушек из соседних домов по Энергостроителей, — рассказал „Нашему городу“ Дмитрий Полещук. — Жена напугалась, собака разодрала пакет с продуктами (жена им закрывалась от укуса). Собаки агрессию проявляют периодически. Могут день никого не трогать, а бывают дни, как вчера… Три нападения с укусами людей».
Также, по словам Дмитрия, накануне серьезно пострадала жительница соседнего дома. Ей якобы пришлось обращаться в больницу. Собаки, отмечает тюменец, нападают, в основном, на женщин и детей. Мужчины по возможности стараются отгонять агрессивных животных — но не всегда могут оказаться рядом.
Напомним, жители многоэтажек и частного сектора по улице Энергостроителей далеко не первый раз жалуются на агрессивных бродячих собак. Тюменцы уже рассказывали, что животных регулярно забирают в приюты, но после снова отпускают на улицу.
Отловом таких животных, отметим, должно заниматься муниципальное предприятие «ЛесПаркХоз». В прошлом году, согласно отчету городских чиновников, с улиц было отловлено около полутора тысяч собак и кошек. Всех их, согласно программе ОСВВ, должны были вакцинировать, стерилизовать и вернуть на прежнее место обитания.
Правда, по словам жителей многоэтажек на улице Энергостроителей, отловщики к ним приезжают регулярно. Но некие зоозащитники мешают специалистам работать. Они прячут собак на частных территориях. Но ненадолго: буквально на следующий день, как правило, животные вновь бегают по дворам и кидаются на прохожих.