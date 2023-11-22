В тюменском селе водитель не заметил и сбил 16-летнюю школьницу

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
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Updated Сегодня, 03:42
Вчера на улице Зеленой в селе Вагай Тюменской области сбили 16-летнюю девочку. Как сообщают в ГИБДД, пострадавшая пересекала проезжую часть недалеко от пешеходного перехода и не увидела автомобиль, выезжающий на дорогу задним ходом.
В результате ДТП девочка получила ушибы. Сотрудники Госавтоиснпекции выясняют, почему 48-летний водитель «Киа Рио» не смог избежать аварии.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени водитель иномарки сбил 8-летнего мальчика. Он пояснил, что не заметил ребенка, который возвращался вечером из школы.