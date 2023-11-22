В тюменском селе водитель не заметил и сбил 16-летнюю школьницу

Вчера на улице Зеленой в селе Вагай Тюменской области сбили 16-летнюю девочку. Как сообщают в ГИБДД, пострадавшая пересекала проезжую часть недалеко от пешеходного перехода и не увидела автомобиль, выезжающий на дорогу задним ходом.