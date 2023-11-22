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В тюменском селе Kia Rio сбила 16-летнюю девочку

В тюменском селе водитель не заметил и сбил 16-летнюю школьницу

22 ноября 2023, 03:40
Фото: 1MI

В тюменском селе Kia Rio сбила 16-летнюю девочку

Водитель иномарки выезжал на дорогу задним ходом и не увидел подростка. Школьница получила ушибы.
Сюжет
ДТП

Вчера на улице Зеленой в селе Вагай Тюменской области сбили 16-летнюю девочку. Как сообщают в ГИБДД, пострадавшая пересекала проезжую часть недалеко от пешеходного перехода и не увидела автомобиль, выезжающий на дорогу задним ходом.

Фото: ГИБДД Тюменской области

В результате ДТП девочка получила ушибы. Сотрудники Госавтоиснпекции выясняют, почему 48-летний водитель «Киа Рио» не смог избежать аварии.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени водитель иномарки сбил 8-летнего мальчика. Он пояснил, что не заметил ребенка, который возвращался вечером из школы.

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#Происшествия#Тюменская область#ДТП#ГИБДД#Автомобилисты#Пешеходы#Вагайский район#Тюменцы#Автомобили#Пешеходный переход#Дороги#Безопасность на дорогах#Любовь Селезнева
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