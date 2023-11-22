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Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

В Тюмени школу №27 на Пермякова продолжают атаковать тараны

В Тюмени школу №27 на Пермякова продолжают атаковать тараны

22 ноября 2023, 13:23
Фото: Midjourney
Тюменскую школу №27 на улице Пермякова продолжают атаковать тараканы. О нашествии насекомых в образовательном учреждении стало известно в октябре. С тех пор там провели несколько санитарных обработок. Но накануне родители учеников сообщили, что тараканы по прежнему ползают по школе.
Тюменскую школу атакуют тараканыТюменскую школу атакуют тараканы
Тюменскую школу атакуют тараканыТюменскую школу атакуют тараканы
Тюменскую школу атакуют тараканы
Фото: телеграм-канал «Тюмень №1»

Об этом написал телеграм-канал «Тюмень №1», опубликовав фото, автор которых утверждает, что сделаны они 20 ноября.

«Нам сообщили, что школа в курсе, дезинфекция пищеблока и обеденного зала проводилась 11 августа 2023 и 1 сентября 2023, дополнительно дезинфекция была назначена на 20 и 27 октября», — написал тюменец.

По его словам, школьная администрация попросила родителей объяснить детям, что нельзя выносить еду из столовой и разбрасывать крошки в здании.

Напомним, ранее «Наш город» писал, что в 27-й школе дезинсекция проводится регулярно, но с проблемой справиться это не помогает. По крайней мере так утверждали родители, чьи дети при возвращении домой вытряхивали из одежды дохлых тараканов.

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#Общество#Ирина Швецова
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