В Тюмени школу №27 на Пермякова продолжают атаковать тараны

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Об этом написал телеграм-канал «Тюмень №1», опубликовав фото, автор которых утверждает, что сделаны они 20 ноября.
«Нам сообщили, что школа в курсе, дезинфекция пищеблока и обеденного зала проводилась 11 августа 2023 и 1 сентября 2023, дополнительно дезинфекция была назначена на 20 и 27 октября», — написал тюменец.
По его словам, школьная администрация попросила родителей объяснить детям, что нельзя выносить еду из столовой и разбрасывать крошки в здании.
Напомним, ранее «Наш город» писал, что в 27-й школе дезинсекция проводится регулярно, но с проблемой справиться это не помогает. По крайней мере так утверждали родители, чьи дети при возвращении домой вытряхивали из одежды дохлых тараканов.