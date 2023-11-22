В Тюмени школу №27 на Пермякова продолжают атаковать тараны

Тюменскую школу №27 на улице Пермякова продолжают атаковать тараканы. О нашествии насекомых в образовательном учреждении стало известно в октябре. С тех пор там провели несколько санитарных обработок. Но накануне родители учеников сообщили, что тараканы по прежнему ползают по школе.