В Тюмени сегодня ожидаются сильный ветер и снег

Posted Сегодня, 02:20
Published Сегодня, 02:20
Modified Сегодня, 02:22
Updated Сегодня, 02:22
Сегодня, 22 ноября, в Тюмени на протяжении всего дня будет пасмурно, ближе к 17 часам вечера ожидается небольшой снег, который постепенно будет усиливаться. В утреннее время прогнозируются -6-7 градусов, в дневное -5, в вечернее -5-6.
В Тобольске сегодня также будет пасмурно, к ночи начнется снег. Утром и вечером ожидаются -7-8 градусов, днем -6-7.
Утро в Ялуторовске будет ясным, к полудню небо закроют облака. Вечером начнется снег, который не закончится до ночи. Утром синоптики обещают -6-8 градусов, днем -5-6, вечером -4-6.
В Ишиме утро также будет ясным, а день и вечер — пасмурными. Ближе к 17 вечера начнется снег. В утреннее время температура воздуха составит -7-8 градусов, в дневное -6, в вечернее -4-5.