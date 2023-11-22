В Тюмени сегодня ожидаются сильный ветер и снег

Сегодня, 22 ноября, в Тюмени на протяжении всего дня будет пасмурно, ближе к 17 часам вечера ожидается небольшой снег, который постепенно будет усиливаться. В утреннее время прогнозируются -6-7 градусов, в дневное -5, в вечернее -5-6.