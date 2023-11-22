nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:20

Published Сегодня, 02:20

Modified Сегодня, 02:22

Updated Сегодня, 02:22

В Тюмени сегодня ожидаются сильный ветер и снег

В Тюмени сегодня ожидаются сильный ветер и снег

22 ноября 2023, 02:20
Фото: 1MI
Ветер в Тюменской области сегодня будет восточным и сильным, с прорывами до 14 м/с. Атмосферное давление немного ниже нормы. Вечером по региону пройдет сильный снег.

Сегодня, 22 ноября, в Тюмени на протяжении всего дня будет пасмурно, ближе к 17 часам вечера ожидается небольшой снег, который постепенно будет усиливаться. В утреннее время прогнозируются -6-7 градусов, в дневное -5, в вечернее -5-6.

В Тобольске сегодня также будет пасмурно, к ночи начнется снег. Утром и вечером ожидаются -7-8 градусов, днем -6-7.

В Тюменской области объявили штормовое предупреждение
Узнать подробнее

Утро в Ялуторовске будет ясным, к полудню небо закроют облака. Вечером начнется снег, который не закончится до ночи. Утром синоптики обещают -6-8 градусов, днем -5-6, вечером -4-6.

В Ишиме утро также будет ясным, а день и вечер — пасмурными. Ближе к 17 вечера начнется снег. В утреннее время температура воздуха составит -7-8 градусов, в дневное -6, в вечернее -4-5.

Читайте также:
Зимняя рыбалка в Тюмени: где поймать окуня или щуку?Пропавшую неделю назад 16-летнюю тюменку нашли мертвойЖителям Тюменской области рассказали, сколько среди них алкоголиков
#Общество#Тюменская область#Тюменцы#Погода в Тюмени#Погода#Прогнозы#Прогноз погоды#Снегопад#Погодные условия#Прогноз#Любовь Селезнева
Подпишитесь
Катастрофа все ближе: уровень воды в тюменской Туре резко упал за сутки
Вчера, 06:29
В Тюмени озвучили топ высокооплачиваемых вакансий ноября
Вчера, 07:27
Отдохнуть с выгодой: тюменцам рассказали, на какие даты брать отпуск в 2024 году
Вчера, 04:58
«Неизлечимая болезнь?»: как тюменцев втягивают в наркозависимость
Вчера, 04:45
Зимняя рыбалка в Тюмени: где поймать окуня или щуку?
Вчера, 04:12
«Ушел в последний дальний рейс»: скончался известный тюменский автоблогер
Вчера, 02:45