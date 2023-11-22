В аварии на трассе «Екатеринбург — Тюмень» погиб один человек

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
В Богдановичском районе Свердловской области на 81 километре трассы «Екатеринбург — Тюмень» произошла авария с летальным исходом.
Как сообщают в ГИБДД Свердловской области, на данном участке дороги столкнулись «Газель Некст» и «Хендай Элантра». Водитель одного из автомобилей скончался на месте, пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Сейчас движение транспорта ограничено, инспекторы регулируют поток, организован реверсивный проезд.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени полицейская машина влетела в маршрутку и перевернулась. Пассажиров в автобусе не было.