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Published Сегодня, 05:40

Modified Сегодня, 05:42

Updated Сегодня, 05:42

В аварии на трассе «Екатеринбург — Тюмень» погиб один из водителей

В аварии на трассе «Екатеринбург — Тюмень» погиб один человек

22 ноября 2023, 05:40
Фото: Midjourney

В аварии на трассе «Екатеринбург — Тюмень» погиб один из водителей

На трассе столкнулись «Хендай» и «Газель». Движение на 81 километре автодороги ограничено.
Сюжет
ДТП

В Богдановичском районе Свердловской области на 81 километре трассы «Екатеринбург — Тюмень» произошла авария с летальным исходом.

Как сообщают в ГИБДД Свердловской области, на данном участке дороги столкнулись «Газель Некст» и «Хендай Элантра». Водитель одного из автомобилей скончался на месте, пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Сейчас движение транспорта ограничено, инспекторы регулируют поток, организован реверсивный проезд.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени полицейская машина влетела в маршрутку и перевернулась. Пассажиров в автобусе не было.

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