Тюменские риэлторы рассказали, в каких СНТ можно получить городскую прописку

В секторе между Московским трактом и водоохранной зоной Туры не так много дач, но они все же есть. В основном, там располагаются коттеджные поселки «Комфорт» и «Премиум» классов, но можно найти и бюджетные варианты. В том секторе расположены СНТ «Тополя-3», «Весна» и «Металлист».