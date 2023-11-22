Тюменские риэлторы рассказали, в каких СНТ можно получить городскую прописку

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Published Сегодня, 02:47
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Несмотря на явный несезон, в Тюмени спрос на дачи не падает. Наоборот, зимой можно найти отличные участки по хорошим скидкам. Часто тюменцы при поиске дачного домика просят риэлторов найти то садовое некоммерческое товарищество, в котором можно было бы получить городскую прописку. Издание URA.ru ознакомилось с предложениями риэлторов и выяснило, где можно найти «городскую» дачу.
Все СНТ, что располагаются между Салаирским и Велижанским трактом, относятся к центральному административному округу. К примеру, там расположены СНТ «Автоприбор», «Надежда-2», «Тура» и другие. Помимо дач, там есть и коттеджи.
В секторе между Московским трактом и водоохранной зоной Туры не так много дач, но они все же есть. В основном, там располагаются коттеджные поселки «Комфорт» и «Премиум» классов, но можно найти и бюджетные варианты. В том секторе расположены СНТ «Тополя-3», «Весна» и «Металлист».
В районе Червишевского тракта также есть СНТ, но они к городу не относятся. Территория по правой стороне тракта является частью Калининского округа, а с другой стороны как раз размещены дачные поселки, которые входят в Тюменский район.
Территория Ленинского округа тянется вдоль левой стороны Тобольского тракта. Там есть СНТ, в которых также можно получить городскую прописку. В их числе «Ярковское» и «Романтик».
Ранее «Наш Город» сообщал, что Тюмень признали одним из лучших городов для жизни. Она заняла четвертое место в рейтинге, ее опередили Москва, Санкт-Петербург и Грозный.