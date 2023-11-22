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Тюменская облдума приняла в первом чтении проект бюджета с дефицитом в 43 млрд рублей

Тюменская облдума приняла в первом чтении проект бюджета с дефицитом в 43 млрд рублей

22 ноября 2023, 12:47
Фото: 1MI
Сегодня, 21 ноября, депутаты Тюменской областной думы рассмотрели и приняли в первом чтении проект бюджета региона на 2024 год и плановые 2025–2026 годы.

Так, в главном финансовом документе области на следующий год запланировано доходов — 242, 6 млрд рублей. Расходная часть составляет — 286,3 млрд рублей. Дефицит бюджета — более 43,7 млрд рублей.

Перед заседанием облдумы, к народным избранникам обратился с традиционным посланием губернатор Тюменской области Александр Моор. Во время своего выступления глава региона пояснил, почему в очередной раз область планирует бюджет с дефицитом. По его словам, это делается для того, чтобы в случае необходимости субъект мог маневрировать, к примеру, взять недостающие средства в долг. В предыдущие два года регион уже принимал такой бюджет, но обошелся без займов.

Следующее заседание по изучению бюджета областные парламентарии проведут 23 ноября.

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#Общество#Ирина Швецова#Бюджеты#Бюджет Тюменской области#Дефицит бюджета
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