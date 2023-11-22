Тюменская облдума приняла в первом чтении проект бюджета с дефицитом в 43 млрд рублей

Перед заседанием облдумы, к народным избранникам обратился с традиционным посланием губернатор Тюменской области Александр Моор. Во время своего выступления глава региона пояснил, почему в очередной раз область планирует бюджет с дефицитом. По его словам, это делается для того, чтобы в случае необходимости субъект мог маневрировать, к примеру, взять недостающие средства в долг. В предыдущие два года регион уже принимал такой бюджет, но обошелся без займов.