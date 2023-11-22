Тюменская облдума приняла в первом чтении проект бюджета с дефицитом в 43 млрд рублей

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Так, в главном финансовом документе области на следующий год запланировано доходов — 242, 6 млрд рублей. Расходная часть составляет — 286,3 млрд рублей. Дефицит бюджета — более 43,7 млрд рублей.
Перед заседанием облдумы, к народным избранникам обратился с традиционным посланием губернатор Тюменской области Александр Моор. Во время своего выступления глава региона пояснил, почему в очередной раз область планирует бюджет с дефицитом. По его словам, это делается для того, чтобы в случае необходимости субъект мог маневрировать, к примеру, взять недостающие средства в долг. В предыдущие два года регион уже принимал такой бюджет, но обошелся без займов.
Следующее заседание по изучению бюджета областные парламентарии проведут 23 ноября.