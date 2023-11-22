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Тюменец заплатит в госказну 400 тыс. рублей за сбыт контрафактных сигарет

Тюменец заплатит в госказну 400 тыс. рублей за сбыт контрафактных сигарет

22 ноября 2023, 14:48
Фото: 1MI
Житель Тюмени попался на незаконном обороте табачных изделий, за что был оштрафован на 400 тыс. рублей. Об этом «Нашему городу» рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

45-летнией тюменец признан виновным в приобретении и хранении с целью сбыта немаркированных табачных изделий в особо крупном размере. Всего на его складе было обнаружено 3,6 тыс. блоков сигарет.

«Подсудимый с января по март 2023 года приобрел с целью хранения и дальнейшего сбыта более 36 тыс. упаковок контрафактных сигарет на общую сумму свыше 4 млн рублей. Товар был изъят сотрудниками полиции в складском помещении на ул. Ветеранов Труда и в автомобиле мужчины», — пояснили в ведомстве.

Ранее «Наш город» узнал, что сигареты в Тюменской области за два года подорожали более чем на 37 процентов. И это не предел, уверяют эксперты.

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#Общество#Ирина Швецова#Прокуратура#Акцизы#Штраф
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