Тюменец заплатит в госказну 400 тыс. рублей за сбыт контрафактных сигарет

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
45-летнией тюменец признан виновным в приобретении и хранении с целью сбыта немаркированных табачных изделий в особо крупном размере. Всего на его складе было обнаружено 3,6 тыс. блоков сигарет.
«Подсудимый с января по март 2023 года приобрел с целью хранения и дальнейшего сбыта более 36 тыс. упаковок контрафактных сигарет на общую сумму свыше 4 млн рублей. Товар был изъят сотрудниками полиции в складском помещении на ул. Ветеранов Труда и в автомобиле мужчины», — пояснили в ведомстве.
Ранее «Наш город» узнал, что сигареты в Тюменской области за два года подорожали более чем на 37 процентов. И это не предел, уверяют эксперты.