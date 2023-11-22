Состоялось очередное повышение кредитного рейтинга Новикомбанка по версии АКРА

Кроме стабильно высоких финансовых результатов организации, эксперты отметили в отчете и рост активов Новикомбанка. Так, по состоянию на начало октября 2023 года они достигли 823,8 млрд рублей, при этом чистая прибыль составила 13,8 млрд рублей. В прошлом году Новикомбанк даже вошел в пятерку банков — лидеров в России по размеру чистой прибыли.