Состоялось очередное повышение кредитного рейтинга Новикомбанка по версии АКРА

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
Как указано в отчете АКРА, данное решение обусловлено «повышением оценки бизнес-профиля банка при сохранении сильной позиции по капиталу, адекватной позиции по фондированию и ликвидности, а также консервативной оценки риск-профиля», пишет gorod55.ru.
Кроме стабильно высоких финансовых результатов организации, эксперты отметили в отчете и рост активов Новикомбанка. Так, по состоянию на начало октября 2023 года они достигли 823,8 млрд рублей, при этом чистая прибыль составила 13,8 млрд рублей. В прошлом году Новикомбанк даже вошел в пятерку банков — лидеров в России по размеру чистой прибыли.
Также аналитики отмечают, что в рамках текущей модели развития банка сформирован кредитный портфель, характеризующийся хорошим качеством.
Основным направлением деятельности Новикомбанка является качественное и бесперебойное финансирование многих ведущих компаний — лидеров отечественной промышленности. В своей деятельности Новикомбанк применяет все имеющиеся инструменты господдержки для помощи предприятиям высокотехнологичных отраслей промышленности. В их числе уменьшение стоимости обслуживания кредитов.
В текущем году Новикомбанк продолжил курс на централизованное направление ресурсов на разработанные совместно с акционером собственные преференциальные программы финансирования для поддержки предприятий, которые решают задачи по достижению технологического суверенитета.
Долгосрочной финансовой стратегией развития банка предусмотрено продолжение укрепления его позиций как универсальной кредитной организации. Как считают эксперты АКРА, это должно способствовать продолжению роста объема активов банка и усилению их диверсификации и поступательному росту операционных доходов.
По словам председателя правления Новикомбанка, куратора Воронежского отделения Союза машиностроителей России Елены Георгиевой, новая ступень рейтинга повысит не только эффективность вложений акционера, которые направляются на поддержку промышленности, но и предоставит возможность банку в дальнейшем обеспечивать лучшие условия финансирования предприятиям в контуре Ростеха и российской промышленности в целом.