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Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Массовое ДТП с пострадавшими подростками произошло на трассе Тюмень — Омск

Ранены четверо. Массовое ДТП с подростками произошло на трассе Тюмень — Омск

22 ноября 2023, 13:03
Фото: 1MI

Массовое ДТП с пострадавшими подростками произошло на трассе Тюмень — Омск

Массовое ДТП зафиксировано под Заводоуковском, на 128-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск. Об этом сообщили региональные автоинспекторы. По предварительным данным, там столкнулись сразу 4 автомобиля.
Сюжет
ДТП

Участниками ДТП стали «МАЗ, Зил, Лада Веста» и фура «Рено». Кадрами с места также поделились в областном ГИБДД.

На кадрах, в том числе, видно, что кузов фуры перекрыл одну полосу. Движение, сообщают автоинспекторы, ограничено.

Четыре человека получили ранения. Среди пострадавших — водитель «Рено» и трое пассажиров «Лады», в том числе, подростки 17-ти и 18-ти лет.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, накануне «Наш город» писал о ДТП на пересечении улиц Мельникайте и Харьковской. Там после столкновения с маршруткой перевернулся полицейский автомобиль.

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