Ранены четверо. Массовое ДТП с подростками произошло на трассе Тюмень — Омск

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Участниками ДТП стали «МАЗ, Зил, Лада Веста» и фура «Рено». Кадрами с места также поделились в областном ГИБДД.
На кадрах, в том числе, видно, что кузов фуры перекрыл одну полосу. Движение, сообщают автоинспекторы, ограничено.
Четыре человека получили ранения. Среди пострадавших — водитель «Рено» и трое пассажиров «Лады», в том числе, подростки 17-ти и 18-ти лет.
Все обстоятельства ДТП выясняются.
Напомним, накануне «Наш город» писал о ДТП на пересечении улиц Мельникайте и Харьковской. Там после столкновения с маршруткой перевернулся полицейский автомобиль.