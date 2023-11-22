Ранены четверо. Массовое ДТП с подростками произошло на трассе Тюмень — Омск

На кадрах, в том числе, видно, что кузов фуры перекрыл одну полосу. Движение, сообщают автоинспекторы, ограничено.

Участниками ДТП стали «МАЗ, Зил, Лада Веста» и фура «Рено». Кадрами с места также поделились в областном ГИБДД.

Напомним, накануне «Наш город» писал о ДТП на пересечении улиц Мельникайте и Харьковской. Там после столкновения с маршруткой перевернулся полицейский автомобиль .

Четыре человека получили ранения. Среди пострадавших — водитель «Рено» и трое пассажиров «Лады», в том числе, подростки 17-ти и 18-ти лет.

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