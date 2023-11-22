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Published Сегодня, 04:09

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Пьяный тюменец хотел уехать в лес после ссоры с женой и лишился автомобиля

Поймали по пути в лес: пьяного тюменца в расстроенных чувствах лишили автомобиля

22 ноября 2023, 04:09
Фото: 1MI

Пьяный тюменец хотел уехать в лес после ссоры с женой и лишился автомобиля

Мужчина купил машину два дня назад, но долго покататься на нем не успел. За пьяное вождение легковушку изъяли.

За минувшие сутки в Тюменской области отстранили от управления автомобилем 14 пьяных водителей. Об этом сообщает ГИБДД.

Так, в Ялуторовске на улице Свободы остановили 33-летнего автомобилиста, находящегося за рулем ВАЗ-2113. Он был пьян: алкотестер показал 0.83 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

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Мужчина объяснил, что послужило поводом для распития спиртного. По его словам, он выпивал с женой, а после произошла ссора. Поэтому, он решил уехать в лес неподалеку от дома.

На водителя составлен административный протокол за пьяное управление автомобилем, который, к слову, он приобрел всего два дня назад. Транспорт отправился на спецстоянку.

Ранее «Наш Город» сообщал, что 20-летний тюменец попал под суд за пьяное ДТП, в котором погиб его родственник. Авария произошла в сентябре, молодой человек не справился с управлением.

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