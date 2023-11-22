Поймали по пути в лес: пьяного тюменца в расстроенных чувствах лишили автомобиля

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
За минувшие сутки в Тюменской области отстранили от управления автомобилем 14 пьяных водителей. Об этом сообщает ГИБДД.
Так, в Ялуторовске на улице Свободы остановили 33-летнего автомобилиста, находящегося за рулем ВАЗ-2113. Он был пьян: алкотестер показал 0.83 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Мужчина объяснил, что послужило поводом для распития спиртного. По его словам, он выпивал с женой, а после произошла ссора. Поэтому, он решил уехать в лес неподалеку от дома.
На водителя составлен административный протокол за пьяное управление автомобилем, который, к слову, он приобрел всего два дня назад. Транспорт отправился на спецстоянку.
Ранее «Наш Город» сообщал, что 20-летний тюменец попал под суд за пьяное ДТП, в котором погиб его родственник. Авария произошла в сентябре, молодой человек не справился с управлением.