Организаторы III Конгресса молодых ученых озвучили его главную тему

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
По словам советника президента России Антона Кобякова, одной из главных задач правительства сейчас является создание таких условий, которые будут привлекать молодых россиян в науку. Также необходимо добиться того, чтобы молодые учёные оставались в своей стране, а не уезжали за границу. Очень важно, чтобы эта задача решалась не только государством, но и общественниками, научным сообществом и бизнесом, пишет 56orb.ru.
На сайте конгресс.наука.рф уже опубликована деловая программа конгресса, включающая свыше 100 мероприятий. Участникам форума предстоит обсудить не только новейшие научные достижения, но и возможности кооперации научных структур с государственными и бизнес-формациями.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко напомнил, что в прошлом году количество исследователей в России увеличилось и составило 670 000 человек. Предложенные Владимиром Путиным меры поддержки впервые позволили остановить тенденцию к сокращению научных кадров. За год число молодых учёных (до 30 лет) выросло на 1%.
Участниками конгресса 2023 года будут более 4500 человек. Среди них будут представители 25 стран, в том числе Китая, Ирана, Белоруссии, Казахстана, ЮАР. Свыше 700 спикеров будут участвовать и модерировать круглые столы и другие мероприятия. Официальным информационным партнёром конгресса является холдинг 1MI.