nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Организаторы III Конгресса молодых ученых озвучили его главную тему

Организаторы III Конгресса молодых ученых озвучили его главную тему

22 ноября 2023, 13:24
Фото: 1MI
28 — 30 ноября на федеральной территории «Сириус» пройдёт III Конгресс молодых ученых, ключевая тема которого — «Пространство возможностей и развития».

По словам советника президента России Антона Кобякова, одной из главных задач правительства сейчас является создание таких условий, которые будут привлекать молодых россиян в науку. Также необходимо добиться того, чтобы молодые учёные оставались в своей стране, а не уезжали за границу. Очень важно, чтобы эта задача решалась не только государством, но и общественниками, научным сообществом и бизнесом, пишет 56orb.ru.

На сайте конгресс.наука.рф уже опубликована деловая программа конгресса, включающая свыше 100 мероприятий. Участникам форума предстоит обсудить не только новейшие научные достижения, но и возможности кооперации научных структур с государственными и бизнес-формациями.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко напомнил, что в прошлом году количество исследователей в России увеличилось и составило 670 000 человек. Предложенные Владимиром Путиным меры поддержки впервые позволили остановить тенденцию к сокращению научных кадров. За год число молодых учёных (до 30 лет) выросло на 1%.

Участниками конгресса 2023 года будут более 4500 человек. Среди них будут представители 25 стран, в том числе Китая, Ирана, Белоруссии, Казахстана, ЮАР. Свыше 700 спикеров будут участвовать и модерировать круглые столы и другие мероприятия. Официальным информационным партнёром конгресса является холдинг 1MI.

Подпишитесь
«Казахстан и битва за ресурсы»: почему умирает Тура и другие реки России
Сегодня, 07:09
Грандиозные планы: где в Тюмени в 2024 году построят новые дороги
Сегодня, 03:17
«Захватили наши дома»: тюменцы рассказали о неравной битве с бездомными собаками
Сегодня, 12:36
«Опасность суицидов»: в Тюменской области растет число психически больных
Сегодня, 08:52
В тюменских аптеках лекарства теперь продают по новым правилам
Сегодня, 05:26
Названы место и дата похорон тюменского автоблогера Каляна86
Сегодня, 08:57