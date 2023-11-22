Организаторы III Конгресса молодых ученых озвучили его главную тему

По словам советника президента России Антона Кобякова, одной из главных задач правительства сейчас является создание таких условий, которые будут привлекать молодых россиян в науку. Также необходимо добиться того, чтобы молодые учёные оставались в своей стране, а не уезжали за границу. Очень важно, чтобы эта задача решалась не только государством, но и общественниками, научным сообществом и бизнесом, пишет 56orb.ru.