На Тюмень надвигаются затяжные снегопады

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Так, по данным сервиса «Яндекс. Погода», снежная метель в Тюмени продлится с вечера 22 ноября по 26 ноября.
Сегодня и завтра днем составит от 0 до +3, к ночи может похолодать до -7. Ветер преимущественно будет дуть с востока с порывами до 7 метров в секунду. Похолодание ожидается в пятницу: днем до -8, ночью до -14. Ветер сменится на юго-восточный и юго-западный, его порывы поутихнут до 3 метров в секунду.
Напомним, из-за погодных условий сегодня перекрыли движение для всех видов транспорта на тюменских межрегиональных трассах.