На Тюмень надвигаются затяжные снегопады

Сегодня и завтра днем составит от 0 до +3, к ночи может похолодать до -7. Ветер преимущественно будет дуть с востока с порывами до 7 метров в секунду. Похолодание ожидается в пятницу: днем до -8, ночью до -14. Ветер сменится на юго-восточный и юго-западный, его порывы поутихнут до 3 метров в секунду.