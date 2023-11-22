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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

На Тюмень надвигаются затяжные снегопады

На Тюмень надвигаются затяжные снегопады

22 ноября 2023, 14:04
Фото: 1MI
По прогнозам синоптиков, ближайшее четыре дня Тюмень накроет затяжной снегопад. При этом, вместе с осадками на город обрушится сильный ветер.
Фото: скрин с сайта «Яндекс. Погода»

Так, по данным сервиса «Яндекс. Погода», снежная метель в Тюмени продлится с вечера 22 ноября по 26 ноября.

Сегодня и завтра днем составит от 0 до +3, к ночи может похолодать до -7. Ветер преимущественно будет дуть с востока с порывами до 7 метров в секунду. Похолодание ожидается в пятницу: днем до -8, ночью до -14. Ветер сменится на юго-восточный и юго-западный, его порывы поутихнут до 3 метров в секунду.

Напомним, из-за погодных условий сегодня перекрыли движение для всех видов транспорта на тюменских межрегиональных трассах.

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#Общество#Ирина Швецова#Погода#Погодные условия
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