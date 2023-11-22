Молодежный фестиваль в Сочи: Россия приглашает к культурному обмену

Как пишет издание 56orb.ru, Путин также сообщил, что уже поступило более 250 тысяч заявок от участников из 183 стран. Этот внушительный интерес свидетельствует о том, насколько дружба может преодолеть границы и объединить молодых людей из разных уголков мира, которых объединяет интерес к России, её истории, традициям и современным взглядам на будущее.