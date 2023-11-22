Молодежный фестиваль в Сочи: Россия приглашает к культурному обмену

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Он подчеркнул, что в рамках этого мероприятия молодежь из разных стран мира сможет своими глазами увидеть Россию.
«Конечно, мы хотим, чтобы молодежь со всего мира могла узнать Россию такой, какая она есть: со всем ее природным, культурным, национальным многообразием, с ее главным богатством — талантливыми, целеустремлёнными людьми. Для блага родной страны они способны решать самые сложные задачи, покорять любые вершины», — сказал президент.
Как пишет издание 56orb.ru, Путин также сообщил, что уже поступило более 250 тысяч заявок от участников из 183 стран. Этот внушительный интерес свидетельствует о том, насколько дружба может преодолеть границы и объединить молодых людей из разных уголков мира, которых объединяет интерес к России, её истории, традициям и современным взглядам на будущее.
Президент Путин также подчеркнул, что Россия предоставляет молодежи множество возможностей для самореализации на просторах этой огромной страны, ведь молодежь — это будущее страны.
Всемирный фестиваль молодежи состоится в начале марта 2024 года в соответствии с указом президента России Владимира Путина, направленным на развитие международного молодежного сотрудничества. Мероприятие пройдет на территории федерального центра «Сириус» с 1 по 7 марта 2024 года, а региональная программа будет проводиться с 10 по 17 марта 2024 года, в ходе которой участники посетят 30 городов России.