nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:52

Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

Тренер рассказал тюменцам о пользе тренировок кендо

Мечи и доспехи: тюменцам рассказали, как стать сильнее духом и телом с кендо

22 ноября 2023, 11:52
Фото: 1MI

Тренер рассказал тюменцам о пользе тренировок кендо

Каждый тюменец хоть раз в жизни хотел попробовать что-то новое: такое, что поможет не только занять время, но и провести его с пользой. В таком случае, можно отправиться на тренировки кендо.

Что такое кендо и зачем это нужно — рассказал «Саратову 24» руководитель Саратовкой федерации кендо Николай Пых.

Кендо переводится с японского как «путь меча». Это боевое искусство, которое корнями уходит к фехтованию катаной. В кендо используются мечи из бамбука и специальные доспехи, благодаря которым даже полноконтактный поединок обходится минимальными травмами.

В японских школах и в полиции кендо входит в обязательную программу спортивной подготовки. Им занимаются более полутора миллионов японцев, в том числе дети и старики.

Тюменский тренер по воркауту Федор Трубин вышел в финал телешоу «Суперниндзя»
Узнать подробнее

Искусство кендо помогает человеку научиться контролировать свои мысли, достигать своих целей, стать сильнее и духом, и телом.

«Кендо — это путь длиною в жизнь, который включает в себя не только физическую составляющую, но и тренировку духа, поэтому возраст не становится непреодолимой помехой развитию. Зачастую можно увидеть, как пожилые мастера с легкостью побеждают молодых бойцов, хотя те объективно сильнее и быстрее», — рассказывает Николай Пых.

Как и во многих видах спорта, здесь требуются ловкость, скорость, сила, выносливость и координация. Причем для кендо это не желательно, а обязательно.

Помимо этого, нужно уметь быстро принимать решения в стрессовых ситуациях. На тренировках придется научиться преодолевать себя и выходить за пределы своих возможностей.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тобольске открылся Центр гимнастики. Старт работе спортивного объекта дали Владимир Путин и Александр Моор.

Читайте также:
Космонавт Рязанский рассказал, как проходят спортивные тренировки на МКСТренер Волынкина рассказала о принципах здоровой диетыВ Тюмени на ремонт Дворца спорта потратят 285 миллионов рублей
#Общество#Спорт#Тюменская область#Здоровье#Тренировка#Тренеры#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Казахстан и битва за ресурсы»: почему умирает Тура и другие реки России
Сегодня, 07:09
Грандиозные планы: где в Тюмени в 2024 году построят новые дороги
Сегодня, 03:17
«Захватили наши дома»: тюменцы рассказали о неравной битве с бездомными собаками
Сегодня, 12:36
«Опасность суицидов»: в Тюменской области растет число психически больных
Сегодня, 08:52
В тюменских аптеках лекарства теперь продают по новым правилам
Сегодня, 05:26
Названы место и дата похорон тюменского автоблогера Каляна86
Сегодня, 08:57