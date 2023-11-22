Мечи и доспехи: тюменцам рассказали, как стать сильнее духом и телом с кендо

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Что такое кендо и зачем это нужно — рассказал «Саратову 24» руководитель Саратовкой федерации кендо Николай Пых.
Кендо переводится с японского как «путь меча». Это боевое искусство, которое корнями уходит к фехтованию катаной. В кендо используются мечи из бамбука и специальные доспехи, благодаря которым даже полноконтактный поединок обходится минимальными травмами.
В японских школах и в полиции кендо входит в обязательную программу спортивной подготовки. Им занимаются более полутора миллионов японцев, в том числе дети и старики.
Искусство кендо помогает человеку научиться контролировать свои мысли, достигать своих целей, стать сильнее и духом, и телом.
«Кендо — это путь длиною в жизнь, который включает в себя не только физическую составляющую, но и тренировку духа, поэтому возраст не становится непреодолимой помехой развитию. Зачастую можно увидеть, как пожилые мастера с легкостью побеждают молодых бойцов, хотя те объективно сильнее и быстрее», — рассказывает Николай Пых.
Как и во многих видах спорта, здесь требуются ловкость, скорость, сила, выносливость и координация. Причем для кендо это не желательно, а обязательно.
Помимо этого, нужно уметь быстро принимать решения в стрессовых ситуациях. На тренировках придется научиться преодолевать себя и выходить за пределы своих возможностей.
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