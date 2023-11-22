Итоги дня в Тюмени: кто сушит Туру, послание губернатора, психрасстройства и пытки

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
В Тюменской области в очередной раз «всплыла» информация о пытках и неправомерных действиях полицейских в работе с подозреваемыми. Один из них пожаловался своему адвокату на то, что силовики выбивали из него нужные показания.
«Мужчина рассказал, что его заставляли стоять часами в „ласточке“, оказывали на него психологическое и психическое воздействие, а также просили дать конкретные показания. Все это я указал в деле и потребовал провести проверку. Факт получения травм могут подтвердить родственники обвиняемого, которые зафиксировали раны и синяки на теле мужчины, после его возвращения из отделения», — пояснил «Нашему городу» адвокат Павел Руснаков.
Отметим, о ситуации с пытками в Тюменской области уже проинформированы федеральные ведомства, которые пообещали провести проверки.
На протяжении нескольких лет в регионе заметно выросло число людей, страдающих от психических расстройств. В последнее время на статистику оказали влияние коронавирус, страх диагностики и развитие технологий.
«Не секрет, что коронавирус провоцирует развитие заболеваний тревожного спектра. Вдобавок у нас в пандемию был период изоляции и не все смогли ео пережить благоприятно. У некоторых именно в этот момент начали проявляться симптомы заболеваний, о которых они ранее не подозревали. Похожий скачок пациентов отмечался с началом СВО, здесь преобладало повышение тревожности и депрессивные эпизоды. Обозначу также, что эти два периода характеризуются всплеском расстройств непсихотического уровня», — рассказала врач-психиатр Полина Сотникова.
При этом сами врачи говорят, что официальные данные по психиатрическим диагнозам снижены примерно вдвое — многие тюменцы или совсем не обращаются за медпомощью или выбирают частные клиники.
Президент РФ Владимир Путин держит на контроле проект строительства южного обхода в Тюмени. Ход подготовительных работ он обсудил с главой региона Александром Моором на их последней встрече. Об этом губернатор рассказал в своем ежегодном послании.
«Строительство южного обхода города Тюмени — проект трудный, капиталоемкий, но мы уверенно двигаемся вперед, выполняя поручение лидера страны и уже завершаем подготовку проектной документации», — отметил Моор.
Напомним, новая транспортная развязка станет частью проекта объездной дороги в Тюмени. Сейчас власти рассматривают все возможности финансирования. Предполагается, что часть работ возьмут на себя инвесторы.
В ближайшие два года на строительство и содержание дорог Тюмени будет потрачено порядка 5 млрд рублей. На эти средства построят и отремонтируют 10 объектов.
В 2024 году в планах мэрии построить улицы и дороги в границах улиц Губернской, Закалужской и Московского тракта в Тюменской слободе и в районе озера Алебашево.
Также будут обустроены улицы в районе «Комаровский» первой и второй очереди, в квартале Алебашевская — Дружбы — Мельникайте — река Тура, на Газовиков и на участке Муравленко.
Буквально за несколько дней Тура обмелела до критического уровня. Если летом обмеление связывали с засухой, то сейчас эксперты называют другие причины ухода воды из рек Тюменской области.
Один из факторов, отрицательно влияющий на сохранность водных ресурсов — жилая застройка.
«Факторов, усугубляющих ситуацию, много, но есть доказанный факт — если близ реки расположено поселение, то речные экосистемы будут гарантировано нарушены. Река — это живой организм, мы не можем врываться в его естественные процессы, возводя дома, мосты, переправы и прочее. Мы убиваем реку, а спасти ее, может быть, уже не сможем», — пояснил кандидат биологических наук Федор Макаров.
Также большое влияние на ситуацию с реками оказывают промышленные предприятия и непродуманное возведение водохранилищ.