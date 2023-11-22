Грандиозные планы: где в Тюмени в 2024 году построят новые дороги

В следующем году в Тюмени обустроят новые улицы и велодорожки

Из проекта бюджета города на 2024–2026 годы следует, что на строительство и содержание дорог запланировано потратить более пяти миллиардов рублей. На эти средства построят и отремонтируют 10 объектов.