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В следующем году в Тюмени обустроят новые улицы и велодорожки

Грандиозные планы: где в Тюмени в 2024 году построят новые дороги

22 ноября 2023, 03:17
Фото: 1MI

В следующем году в Тюмени обустроят новые улицы и велодорожки

Из проекта бюджета города на 2024–2026 годы следует, что на строительство и содержание дорог запланировано потратить более пяти миллиардов рублей. На эти средства построят и отремонтируют 10 объектов.
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Бюджет

Так, в следующем году планируют построить улицы и дороги в границах улиц Губернской, Закалужской и Московского тракта в Тюменской слободе и в районе озера Алебашево.

Улицы обустроят в районе «Комаровский» первой и второй очереди, в квартале Алебашевская — Дружбы — Мельникайте — река Тура, на Газовиков и на участке Муравленко.

Дороги появятся в микрорайонах Казарово, Березняки и Велижанский, а на Пермякова обустроят велодорожки.

Ранее «Наш Город» сообщал, что после публикации в СМИ жд/вокзал в Тюмени проверяет прокуратура. Гости города пожаловались на грязь и мусор на перроне.

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