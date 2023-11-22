Грандиозные планы: где в Тюмени в 2024 году построят новые дороги

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 03:33
Updated Сегодня, 03:33
Так, в следующем году планируют построить улицы и дороги в границах улиц Губернской, Закалужской и Московского тракта в Тюменской слободе и в районе озера Алебашево.
Улицы обустроят в районе «Комаровский» первой и второй очереди, в квартале Алебашевская — Дружбы — Мельникайте — река Тура, на Газовиков и на участке Муравленко.
Дороги появятся в микрорайонах Казарово, Березняки и Велижанский, а на Пермякова обустроят велодорожки.
Ранее «Наш Город» сообщал, что после публикации в СМИ жд/вокзал в Тюмени проверяет прокуратура. Гости города пожаловались на грязь и мусор на перроне.