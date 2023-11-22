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Тюменцам рассказали, какие имена нельзя давать детям

Эксперты объяснили тюменцам, почему их ребенок не станет Президентом

22 ноября 2023, 14:39
Фото: 1MI

Тюменцам рассказали, какие имена нельзя давать детям

Специалисты регионального управления ЗАГС рассказали тюменцам, какие имена в России запрещено давать детям. Так, например, имя не должно содержать названия должностей, титулов или рангов.
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Дети

Именно поэтому назвать ребенка Президентом у тюменцев, как и остальных жителей страны, не получится, рассказали эксперты.

Кроме того, в имени новорожденного не должно быть бранных слов, отмечают специалисты. Также под запретом какие-либо символы, кроме дефиса — никаких знаков препинания или смайликов.

Нельзя использовать и цифры или числительные. Даже в буквенном выражении — например, «Два» в свидетельство о рождении также не запишут.

Напомним, в октябре в региональном Управлении ЗАГС назвали самые необычные имена, которые тюменцы дали своим малышам в 2023 году. Так, в список попали Князь, Космос, Мальвина и Луна.

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#Общество#Тюмень#Ребенок#Дети#Тюменская область#Тюменцы#Запрет#Новорожденные#Имена#Инна Доровская
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