Эксперты объяснили тюменцам, почему их ребенок не станет Президентом

Posted 22 ноября 2023, 14:39
Published 22 ноября 2023, 14:39
Modified 22 ноября 2023, 14:41
Updated 22 ноября 2023, 14:41
Именно поэтому назвать ребенка Президентом у тюменцев, как и остальных жителей страны, не получится, рассказали эксперты.
Кроме того, в имени новорожденного не должно быть бранных слов, отмечают специалисты. Также под запретом какие-либо символы, кроме дефиса — никаких знаков препинания или смайликов.
Нельзя использовать и цифры или числительные. Даже в буквенном выражении — например, «Два» в свидетельство о рождении также не запишут.
Напомним, в октябре в региональном Управлении ЗАГС назвали самые необычные имена, которые тюменцы дали своим малышам в 2023 году. Так, в список попали Князь, Космос, Мальвина и Луна.