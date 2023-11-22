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Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительные рейсы в Тюмень перед Новым годом

Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительные предновогодние рейсы в Тюмень

22 ноября 2023, 06:24
Фото: 1MI

Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительные рейсы в Тюмень перед Новым годом

Вылеты рейса «Тюмень — Салехард — Тюмень» запланированы на 29 и 30 ноября. Билеты уже поступили в продажу.

В преддверии новогодних праздников авиакомпания «Ямал» ввела дополнительные рейсы в Тюмень и Москву. Билеты уже поступили в продажу. Об этом сообщается в Телеграм-канале авиаперевозчика.

Так, рейс «Тюмень — Салехард — Тюмень» 29 декабря совершит вылет из Тюмени в 13:50, а из Салехарда в 16:50. Этот же рейс 30 декабря вылетает из Тюмени в 11:00, из Салехарда — в 14:00.

Ранее «Наш Город» сообщал, что самолет из Тюмени смог приземлиться в Красноярске только с четвертой попытки. Виной тому непогода: порывы ветра достигали 33 метров в секунду.

У самолета рейса Тюмень — Новосибирск во время взлета сработал датчик открытия двери
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