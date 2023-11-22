Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительные предновогодние рейсы в Тюмень

Так, рейс «Тюмень — Салехард — Тюмень» 29 декабря совершит вылет из Тюмени в 13:50, а из Салехарда в 16:50. Этот же рейс 30 декабря вылетает из Тюмени в 11:00, из Салехарда — в 14:00.