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Александр Моор отчитался перед президентом РФ по проекту новой объездной в Тюмени

Александр Моор отчитался перед президентом РФ по проекту новой объездной в Тюмени

22 ноября 2023, 11:44
Фото: Информцентр правительства Тюменской области
Губернатор Тюменской области на встрече с президентом России Владимиром Путиным обсудил ход подготовительных работ строительства новой объездной в Тюмени. Об этом глава региона рассказал во время своего ежегодного послания областным парламентариям.

Новая транспортная развязка станет частью проекта новой объездной дороги в Тюмени. Планируется провести магистраль длиной в 21 километр. Стоимость проекта оценивается в несколько десятков миллиардов рублей, средства могут быть выделены из двух бюджетов — федерального и регионального. Также к строительству магистрали планируется привлечь инвесторов.

«Строительство южного обхода города Тюмени — проект трудный, капиталоемкий, но мы уверенно двигаемся вперед, выполняя поручение лидера страны и уже завершаем подготовку проектной документации», — пояснил губернатор.
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