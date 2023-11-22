Александр Моор отчитался перед президентом РФ по проекту новой объездной в Тюмени

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Новая транспортная развязка станет частью проекта новой объездной дороги в Тюмени. Планируется провести магистраль длиной в 21 километр. Стоимость проекта оценивается в несколько десятков миллиардов рублей, средства могут быть выделены из двух бюджетов — федерального и регионального. Также к строительству магистрали планируется привлечь инвесторов.
«Строительство южного обхода города Тюмени — проект трудный, капиталоемкий, но мы уверенно двигаемся вперед, выполняя поручение лидера страны и уже завершаем подготовку проектной документации», — пояснил губернатор.