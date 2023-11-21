Зимняя рыбалка в Тюмени: где поймать окуня или щуку?

Зимняя рыбалка в Тюменской области имеет свои особенности из-за климатических условий и природы региона. Зима обычно длится долго, поэтому нарыбачиться можно вдоволь. Здесь много водоемов, в которых водятся различные виды рыб. Но нужно четко определиться, на какую рыбу будет вестись охота и тщательно к этому подготовиться.