Житель Тобольска рассказал о случайном падении из окна

— Перед происшествием мы только что переехали в новую квартиру со своей невестой. И в то время я страдал от депрессии, пил энергетические напитки и кофе. Кроме того, я работал над проектом, привлекая инвестора, который согласился вложить в него деньги. Но в то же время меня постоянно чувствовалось перевозбуждение. И прямо перед этим днем я очень мало спал. Всего два-три часа в сутки. У меня произошел психоз. У меня уже были подобные случаи примерно год назад, и я даже лег в психиатрическую больницу, чтобы стабилизировать свое состояние. Но из-за всех происходящих событий, которые очень истощили мою нервную систему, я получил рецидив, — начал свой рассказ Александр.