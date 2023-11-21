Житель Тобольска рассказал о случайном падении из окна

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Однако теперь ему приходится собирать себя буквально по частям, так как у него было 18 переломов. В интервью журналисту «КП-Тюмень» он рассказал свою историю.
— Перед происшествием мы только что переехали в новую квартиру со своей невестой. И в то время я страдал от депрессии, пил энергетические напитки и кофе. Кроме того, я работал над проектом, привлекая инвестора, который согласился вложить в него деньги. Но в то же время меня постоянно чувствовалось перевозбуждение. И прямо перед этим днем я очень мало спал. Всего два-три часа в сутки. У меня произошел психоз. У меня уже были подобные случаи примерно год назад, и я даже лег в психиатрическую больницу, чтобы стабилизировать свое состояние. Но из-за всех происходящих событий, которые очень истощили мою нервную систему, я получил рецидив, — начал свой рассказ Александр.
В этот роковой день, по его словам, он говорил с знакомым по телефону, сидел на подоконнике, чтобы закурить.
— Вот тут-то и произошло то, что я потерял сознание. Я уже переживал что-то подобное, только много лет назад. Но я не мог представить, что это случится сейчас! Пробудился я уже на асфальте, — продолжает Александр.
Он не сразу поверил в то, что произошло. Показалось, что это сон и что все вернется к прежнему, как только он проснется.
По его словам, произошедшее оставило глубокий след на всем. Изменились не только его мысли, сознание и ценности. Его текущая реальность сейчас — дом и больница.
— То, что со мной произошло, должно было случиться. Я принимаю то, что моя жизнь идет по такому пути. И я, как актер, играю свою роль в этом театре и буду играть ее до конца. До падения у меня было много целей. Я хотел реализовать свои онлайн-проекты, вести свои YouTube-каналы. Как только мое здоровье позволит, я начну этим заниматься. Врачи даже дали положительные прогнозы. Примерно 70-80% шансов на восстановление. Конечно, лечение займет много времени, но все зависит от меня, — заключил Александр Штарк.