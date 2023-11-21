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Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

В Тюмени на объездной ведутся работы по замене замкнувшего кабеля

Внимание водителям: в Тюмени на объездной ведутся работы по замене замкнувшего кабеля

21 ноября 2023, 14:26
Фото: 1MI

В Тюмени на объездной ведутся работы по замене замкнувшего кабеля

Сегодня, 21 ноября, на участке трассы от Старотобольского тракта до дороги «Тюмень — Боровский — Богандинский» произошло отключение наружного освещения. Перебой в работе системы возник из-за замыкания подземного кабеля.

Специалисты обещают восстановить освещение за сутки, сообщили в пресс-службе главного управления строительства Тюменской области.

«Лаборатория оперативно нашла место повреждения. Требуется проведение земляных работ и замена участка кабельной линии», — пояснили в ведомстве.

Напомним, несколько дней назад на Червишевском тракте в районе Патрушева — Трактовая демонтировали пешеходный светофор. Теперь дорогу в этом месте можно перейти только по наземному переходу.

В Тюмени 18 ноября навсегда уберут пешеходный светофор у Патрушева — Трактовая
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