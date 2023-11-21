Внимание водителям: в Тюмени на объездной ведутся работы по замене замкнувшего кабеля

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Специалисты обещают восстановить освещение за сутки, сообщили в пресс-службе главного управления строительства Тюменской области.
«Лаборатория оперативно нашла место повреждения. Требуется проведение земляных работ и замена участка кабельной линии», — пояснили в ведомстве.
Напомним, несколько дней назад на Червишевском тракте в районе Патрушева — Трактовая демонтировали пешеходный светофор. Теперь дорогу в этом месте можно перейти только по наземному переходу.