В зоне спецоперации погиб старший лейтенант из Тюменской области

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
В зоне спецоперации погиб старший лейтенант Сергей Александров. Об этом сообщается в группе ВКонтакте «Типичный Тобольск».
Как следует из социальных сетей тобольчанина, он окончил ТВВИКУ им. маршала А. И. Прошлякова. Бойца не стало 19 октября, ему было 40 лет.
Дата и место прощания будут известны позже.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в зоне СВО погиб полицейский из села Чечкино Ялуторовского района. 42-летний Руслан Садыков попал на военную службу по частичной мобилизации.