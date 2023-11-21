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В зоне спецоперации погиб старший лейтенант из Тюменской области

В зоне спецоперации погиб старший лейтенант из Тюменской области

21 ноября 2023, 12:20
Фото: 1MI
Сергей Александр окончил ТВВИКУ. Тобольчанину было 40 лет.

В зоне спецоперации погиб старший лейтенант Сергей Александров. Об этом сообщается в группе ВКонтакте «Типичный Тобольск».

Как следует из социальных сетей тобольчанина, он окончил ТВВИКУ им. маршала А. И. Прошлякова. Бойца не стало 19 октября, ему было 40 лет.

Фото: Сергей Александров / ВКонтакте

Дата и место прощания будут известны позже.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в зоне СВО погиб полицейский из села Чечкино Ялуторовского района. 42-летний Руслан Садыков попал на военную службу по частичной мобилизации.

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