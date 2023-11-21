В Тюменской области за неделю COVID-19 заболели почти полторы тысячи человек

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
По данным сайта Объясняем.рф, за неделю в Тюменской области госпитализировали 122 человека с диагнозом COVID-19. Выздоровели 863 человека, погибших нет.
Количество госпитализаций и заражений увеличилось в 55 регионах России, но также стало больше выздоровевших.
«В стране количество госпитализаций за неделю составило 6 398 человек и увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 16,9%. Выздоровело 39 731 человек, или на 32,5% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерло за неделю 93 человека», — сообщается в сводке.
Ранее тюменцам рассказали, как избежать рака печени. Специалисты рекомендуют не закрывать глаза на свое здоровье и вовремя обращаться за медицинской помощью.