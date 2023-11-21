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Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

В Тюменской области коронавирусом заболевают все больше людей

В Тюменской области за неделю COVID-19 заболели почти полторы тысячи человек

21 ноября 2023, 09:36
Фото: Midjourney

В Тюменской области коронавирусом заболевают все больше людей

В период с 13 по 19 ноября в Тюменской области коронавирусную инфекцию выявили у 1467 человек. Это на 525 человек больше, чем на прошлой неделе.

По данным сайта Объясняем.рф, за неделю в Тюменской области госпитализировали 122 человека с диагнозом COVID-19. Выздоровели 863 человека, погибших нет.

Количество госпитализаций и заражений увеличилось в 55 регионах России, но также стало больше выздоровевших.

«В стране количество госпитализаций за неделю составило 6 398 человек и увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 16,9%. Выздоровело 39 731 человек, или на 32,5% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерло за неделю 93 человека», — сообщается в сводке.

Ранее тюменцам рассказали, как избежать рака печени. Специалисты рекомендуют не закрывать глаза на свое здоровье и вовремя обращаться за медицинской помощью.

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#Общество#Коронавирус COVID-19#Коронавирус#Заболевания#Тюменская область#Тюменцы#Здоровье#Заболеваемость#Коронавирусная инфекция#Ковид#Любовь Селезнева
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