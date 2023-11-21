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К вечеру погода в Тюменской области резко ухудшится

В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

21 ноября 2023, 08:46
Фото: 1MI

К вечеру погода в Тюменской области резко ухудшится

Регион ждет сильный ветер и гололед.

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского УГМС.

Ухудшение погоды ожидается уже к 22:00. До 20:00 22 ноября порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. Также дороги в регионе покроет гололед.

Ранее «Наш Город» сообщал, что ураган, обрушившийся на Сибирь, доберется до Тюменской области. Жителей региона предупредили о возможных проблемах с электроснабжением, а также о вероятности обрушения шатких конструкций и деревьев.

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