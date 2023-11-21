В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского УГМС.
Ухудшение погоды ожидается уже к 22:00. До 20:00 22 ноября порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. Также дороги в регионе покроет гололед.
Ранее «Наш Город» сообщал, что ураган, обрушившийся на Сибирь, доберется до Тюменской области. Жителей региона предупредили о возможных проблемах с электроснабжением, а также о вероятности обрушения шатких конструкций и деревьев.