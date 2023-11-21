В Тюменской области ликвидировали нарколабораторию с 4,7 кг мефедрона.

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
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Updated Сегодня, 09:30
По версии следствия, двое граждан РФ осуществляли в лаборатории производство наркотических средств. Однако в ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудникам ФСБ удалось пресечь их деятельность.
В ходе обысков было изъято наркотическое средство мефедрон массой более 4,7 кг, а также оборудование химической лаборатории.
«Следственным подразделением РУФСБ России по Тюменской области в отношении граждан возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК России (незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России —покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере», — рассказали «Нашему городу» в РУФСБ России по Тюменской области.
Одному из задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второму — домашний арест. Теперь по совокупности статей злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, как жителей Тюменской области подсаживают на наркотики и насколько остро вопрос запрещенных веществ стоит в регионе.