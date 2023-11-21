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В Тюмени скончался президент Фонда имени Муравленко Сергей Великопольский

В Тюмени скончался президент Фонда имени Муравленко Сергей Великопольский

21 ноября 2023, 08:14
Фото: 1MI

В Тюмени скончался президент Фонда имени Муравленко Сергей Великопольский

Великопольский был руководителем горкома Нижневартовска во времена СССР. Губернатор Александр Моор выразил соболезнования его родным.

Ушел из жизни президент Тюменского областного фонда имени Виктора Ивановича Муравленко. О смерти Сергея Великопольского сообщил губернатор Александр Моор в своем Телеграм-канале.

«Еще один свидетель, непосредственный участник и герой становления и развития топливно-энергетического комплекса Западной Сибири. Человек, который всегда верил в Тюменскую область и любил ее. От имени жителей Тюменской области выражаю соболезнования родным и близким Сергея Дмитриевича», — пишет глава региона в социальных сетях.
Фото: Агентство нефтегазовой информации

Великопольский был руководителем горкома Нижневартовска во времена СССР. При нем нефтяники на Самотлорском месторождении вышли на миллионную добычу, а город начал активно развиваться.

Он был одним из инициатором создания Фонда Муравленко, а в последние годы работал в нем в качестве президента.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени на 67 году жизни умер известный историк Виктор Южаков. При его участии проводились крупнейшие работы по поиску архивных документов военного времени.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Тюменцы#Погибшие#Прощание#Гибель#Любовь Селезнева
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