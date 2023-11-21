В Тюмени скончался президент Фонда имени Муравленко Сергей Великопольский

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
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Updated Сегодня, 08:16
Ушел из жизни президент Тюменского областного фонда имени Виктора Ивановича Муравленко. О смерти Сергея Великопольского сообщил губернатор Александр Моор в своем Телеграм-канале.
«Еще один свидетель, непосредственный участник и герой становления и развития топливно-энергетического комплекса Западной Сибири. Человек, который всегда верил в Тюменскую область и любил ее. От имени жителей Тюменской области выражаю соболезнования родным и близким Сергея Дмитриевича», — пишет глава региона в социальных сетях.
Великопольский был руководителем горкома Нижневартовска во времена СССР. При нем нефтяники на Самотлорском месторождении вышли на миллионную добычу, а город начал активно развиваться.
Он был одним из инициатором создания Фонда Муравленко, а в последние годы работал в нем в качестве президента.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени на 67 году жизни умер известный историк Виктор Южаков. При его участии проводились крупнейшие работы по поиску архивных документов военного времени.