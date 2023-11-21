В Тюмени сегодня ожидается ветреная и морозная погода

Posted Сегодня, 01:03
Published Сегодня, 01:03
Modified Сегодня, 01:03
Updated Сегодня, 01:03
В Тюмени во вторник, 21 ноября, ожидается небольшой снег, восточный ветер до 5,8 м/с. Утром и днем температура воздуха составит -6…-9, в вечерние и ночные часы термометры покажут -5…-6.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:31, закат в 16:15, продолжительность дня 7 часов 44 минуты.
В Тобольске 21 ноября в течение дня ожидаются осадки в виде небольшого снега, скорость ветра юго-восточного направления составит 5,8 м/с. Утром и днем температура воздуха составит -7…-10, в темное время суток ожидается -6…-7.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:26, закат в 15:58, продолжительность дня 7 часов 32 минуты.
В Ялуторовске 21 ноября метеорологи прогнозируют пасмурную погоду без осадков, ветер юго-восточный до 6,3 м/с. Максимальная дневная температура воздуха составит -6…-9, в темное время суток термометры покажут -5…-6.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:25, закат в 16:15, продолжительность дня 7 часов 50 минут.
В Заводоуковске 21 ноября день пройдет без осадков, но небо будет затянуто тучами. В течение дня ожидается ветер юго-восточного направления до 6,8 м/с, -6.-9 утром и днем, до -5…-6 в вечерние и ночные часы.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:23, закат в 16:15, продолжительность дня 7 часов 52 минуты.
В Ишиме во вторник, 21 ноября, синоптики обещают небольшой снег в течение дня, юго-восточный ветер до 6 м/с. Утром ожидается -9…-11, в полудню потеплеет до -8…-9. В вечерние и ночные часы термометры покажут -7…-8.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:10, закат в 16:05, продолжительность дня 7 часов 55 минут.