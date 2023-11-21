nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:49

Published Сегодня, 11:49

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

В Тюмени перед школьниками взорвут петарды, чтобы показать их опасность

В Тюмени перед школьниками взорвут петарды, чтобы показать их опасность

21 ноября 2023, 11:49
Фото: 1MI
В Тюмени пройдут профилактические занятия со школьниками, на которых наглядно продемонстрируют опасность петард. В мероприятиях примут участие представители общественных организаций и специалисты пожарно-спасательной лаборатории.

Акция посвящена Всемирному дню ребенка и в Тюмени они пройдет уже во второй раз, пишет NEFT. Инициатором мероприятия стала организация помощи многодетным семьям. По словам ее руководителя Елены Тенегеной, волонтеры регулярно водят детей на экскурсии по пожарной тематике.

«Сегодня также проведем показательную акцию. Мы закупили петарды разного размера, будем взрывать их на подложенных перчатках. Дети часто балуются ими, кидают под ноги прохожим. Мы покажем им, какой степени возникают хлопки, и как они могут быть опасны для других людей и для них самих», — цитирует издание общественницу.

Ранее жители центральных районов Тюмени пожаловались на усталость от постоянного шума, в том числе от салютов и фейерверков.

#Общество#Ирина Швецова
Подпишитесь
Катастрофа все ближе: уровень воды в тюменской Туре резко упал за сутки
Сегодня, 06:29
В Тюмени озвучили топ высокооплачиваемых вакансий ноября
Сегодня, 07:27
Отдохнуть с выгодой: тюменцам рассказали, на какие даты брать отпуск в 2024 году
Сегодня, 04:58
«Неизлечимая болезнь?»: как тюменцев втягивают в наркозависимость
Сегодня, 04:45
Зимняя рыбалка в Тюмени: где поймать окуня или щуку?
Сегодня, 04:12
«Ушел в последний дальний рейс»: скончался известный тюменский автоблогер
Сегодня, 02:45