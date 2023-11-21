В Тюмени перед школьниками взорвут петарды, чтобы показать их опасность

Акция посвящена Всемирному дню ребенка и в Тюмени они пройдет уже во второй раз, пишет NEFT. Инициатором мероприятия стала организация помощи многодетным семьям. По словам ее руководителя Елены Тенегеной, волонтеры регулярно водят детей на экскурсии по пожарной тематике.