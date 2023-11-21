В Тюмени перед школьниками взорвут петарды, чтобы показать их опасность

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Акция посвящена Всемирному дню ребенка и в Тюмени они пройдет уже во второй раз, пишет NEFT. Инициатором мероприятия стала организация помощи многодетным семьям. По словам ее руководителя Елены Тенегеной, волонтеры регулярно водят детей на экскурсии по пожарной тематике.
«Сегодня также проведем показательную акцию. Мы закупили петарды разного размера, будем взрывать их на подложенных перчатках. Дети часто балуются ими, кидают под ноги прохожим. Мы покажем им, какой степени возникают хлопки, и как они могут быть опасны для других людей и для них самих», — цитирует издание общественницу.
Ранее жители центральных районов Тюмени пожаловались на усталость от постоянного шума, в том числе от салютов и фейерверков.