В Тюмени на 100 тыс. рублей оштрафован директор компании, задержавший зарплату

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Во время надзорной проверки было установлено, что компания с сентября 2022 года оставила без заработной платы 23 своих сотрудника.
«В отношении директора ООО „Недра-Консалт“ были приняты меры прокурорского реагирования и возбуждено уголовное дело. В ходе следствия задолженность по заработной плате погашена в полном объеме», — отметили в ведомстве.
Напомним, днем ранее стало известно, что «Недра-Консалт», которая является многолетним подрядчиком нескольких дочерних компаний «Газпрома» на Ямале, банкротят тюменские налоговики. Региональная ФНС требует от предприятия доплатить в казну 10 млн рублей налогов.