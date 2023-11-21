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В Тюмени на 100 тыс. рублей оштрафован директор компании, задержавший зарплату

В Тюмени на 100 тыс. рублей оштрафован директор компании, задержавший зарплату

21 ноября 2023, 09:45
Фото: 1MI
Руководитель предприятия «Недра-Консалт» оштрафован на 100 тыс. рублей по уголовному делу за задержку заработной платы более двух месяцев. Общая сумма задолженности фирмы перед своими работниками составила 6 млн рублей, сообщает прокуратура Тюменской области.

Во время надзорной проверки было установлено, что компания с сентября 2022 года оставила без заработной платы 23 своих сотрудника.

«В отношении директора ООО „Недра-Консалт“ были приняты меры прокурорского реагирования и возбуждено уголовное дело. В ходе следствия задолженность по заработной плате погашена в полном объеме», — отметили в ведомстве.

Напомним, днем ранее стало известно, что «Недра-Консалт», которая является многолетним подрядчиком нескольких дочерних компаний «Газпрома» на Ямале, банкротят тюменские налоговики. Региональная ФНС требует от предприятия доплатить в казну 10 млн рублей налогов.

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