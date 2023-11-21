В Тюмени молодой мужчина пнул собаку и избил ее хозяйку — пенсионерку. ШОК-ВИДЕО

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
О происшествии рассказала 72.RU племянница пострадавшей Марины Спириной. По ее словам, инцидент в подъезде случился 2 ноября. С тех пор женщина боится выйти из дома, так как хулиган, распустивший руки, продолжает разгуливать на свободе.
После избиения пенсионерка сразу вызвала полицию, но патрульные приехали к ней спустя несколько часов. Как оказалось, до нее они принимали заявление от того самого мужчины, который напал на женщину.
«Когда стали просматривать видео, говорят: „Я почему к вам задержался, он у меня только что проходил как потерпевший“. Он с ее дома вышел, пошел до „Красного и Белого“, там встретил парней, которые уже его избили. Но в больницу он не поехал», — пояснила племянница пострадавшей.
Марина Спирина зафиксировала полученные травмы — несколько переломов и гематом. Также она часто жалуется на головокружение.
Сейчас по факту происшествия проводится доследственная проверка. В тюменском главке МВД изданию сказали, что процессуальные решения будут приниматься после того, как будет готова экспертиза.