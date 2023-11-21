В деревне под Тюменью сгорел жилой дом и надворные постройки. ФОТО. ВИДЕО

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
В ведомстве отметили, что при пожаре никто не пострадал. По предварительным данным, огонь распространился по площади 250 квадратных метров. В тушении пожара принимали участие 29 человек и 9 девять единиц спецтехники.
«Пожар удалось полностью ликвидировать к 13:20. На месте ЧП продолжают работать специалисты — проливают и разбирают поврежденные конструкции», — добавили в МЧС ТО.
Напомним, два дня назад в Тюменской области при пожаре квартиры в деревянном двухэтажном доме погибли трое детей.