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Updated Сегодня, 09:18

В деревне под Тюменью сгорел жилой дом и надворные постройки

В деревне под Тюменью сгорел жилой дом и надворные постройки. ФОТО. ВИДЕО

21 ноября 2023, 09:15
Фото: МЧС Тюменской области в телеграме

В деревне под Тюменью сгорел жилой дом и надворные постройки

В деревне Падерина Тюменского района сегодня, 21 ноября, произошел пожар в жилом частном доме. Также огонь нанес ущерб надворным постройкам, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.
Фото: МЧС Тюменской области в телеграме
Видео: МЧС Тюменской области в телеграме

В ведомстве отметили, что при пожаре никто не пострадал. По предварительным данным, огонь распространился по площади 250 квадратных метров. В тушении пожара принимали участие 29 человек и 9 девять единиц спецтехники.

«Пожар удалось полностью ликвидировать к 13:20. На месте ЧП продолжают работать специалисты — проливают и разбирают поврежденные конструкции», — добавили в МЧС ТО.

Напомним, два дня назад в Тюменской области при пожаре квартиры в деревянном двухэтажном доме погибли трое детей.

Пожар в деревянном доме в Тюменской области унес жизни трех детей
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