Тюменцам рассказали, над какой трассой ждать появления беспилотников

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Беспилотник снова кружит над тюменскими дорогами. На этот раз сотрудники ГИБДД с его помощью патрулируют 116 километр трассы «Курган — Тюмень».
Дрон с воздуха наблюдает за автомобилистами и за тем, как они соблюдают правила дорожного движения. Особое внимание приковано к любителям выезжать на встречную полосу на участке, где этот маневр запрещен.
Патрулирование беспилотниками уже принесло свои плоды. С их помощью также на трассе «Курган — Тюмень» были пойманы несколько нарушителей. Водителей BMW, Hyundai и большегруза привлекли к административной ответственности.