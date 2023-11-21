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Над тюменской трассой снова кружат дроны

Тюменцам рассказали, над какой трассой ждать появления беспилотников

21 ноября 2023, 08:34
Фото: 1MI

Над тюменской трассой снова кружат дроны

Беспилотник продолжает выявлять нарушителей на трассе «Курган — Тюмень». Несколько автомобилистов уже привлечены к ответственности.

Беспилотник снова кружит над тюменскими дорогами. На этот раз сотрудники ГИБДД с его помощью патрулируют 116 километр трассы «Курган — Тюмень».

Дрон с воздуха наблюдает за автомобилистами и за тем, как они соблюдают правила дорожного движения. Особое внимание приковано к любителям выезжать на встречную полосу на участке, где этот маневр запрещен.

Патрулирование беспилотниками уже принесло свои плоды. С их помощью также на трассе «Курган — Тюмень» были пойманы несколько нарушителей. Водителей BMW, Hyundai и большегруза привлекли к административной ответственности.

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