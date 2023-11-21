Тюменское отделение СФР задолжало инвалидам более 157 миллионов рублей

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
В тюменской области инвалидам выплатили компенсацию только после вмешательства прокуратуры. Как сообщили в ведомстве, региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ задолжало людям с ограниченными возможностями более 157 миллионов рублей.
Инвалидам должны были выплатить компенсацию за технические средства реабилитации, которые они приобретали за свой счет. Тюменцы массово обращались в прокуратуру, которая в конечном итоге принудила отделение фонда устранить нарушение.
Фонд выплатил 743 инвалидам компенсации на общую сумму более 157 миллионов рублей, а также отплатила 115 гражданам электронные сертификаты на сумму более 16 миллионов рублей.
Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменским росгвардейцам могут назначить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей за службу в зоне спецоперации. Постановление находится на рассмотрении, решение будет принято до 24 ноября.