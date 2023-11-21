nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:20

Published Сегодня, 07:20

Modified Сегодня, 07:22

Updated Сегодня, 07:22

Прокуратура принудила тюменское отделение СФР выплатить инвалидам 157 млн рублей

Тюменское отделение СФР задолжало инвалидам более 157 миллионов рублей

21 ноября 2023, 07:20

Прокуратура принудила тюменское отделение СФР выплатить инвалидам 157 млн рублей

Люди с ограниченными возможностями приобретали средства реабилитации за свои деньги. Региональное отделение СФР должно было возместить траты, но в итоге пришлось вмешиваться прокуратуре.

В тюменской области инвалидам выплатили компенсацию только после вмешательства прокуратуры. Как сообщили в ведомстве, региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ задолжало людям с ограниченными возможностями более 157 миллионов рублей.

Инвалидам должны были выплатить компенсацию за технические средства реабилитации, которые они приобретали за свой счет. Тюменцы массово обращались в прокуратуру, которая в конечном итоге принудила отделение фонда устранить нарушение.

Тюменка добивается выплат за уничтоженный ФСБ дом, где прятались террористы
Узнать подробнее

Фонд выплатил 743 инвалидам компенсации на общую сумму более 157 миллионов рублей, а также отплатила 115 гражданам электронные сертификаты на сумму более 16 миллионов рублей.

Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменским росгвардейцам могут назначить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей за службу в зоне спецоперации. Постановление находится на рассмотрении, решение будет принято до 24 ноября.

Читайте также:
Пострадавшему на спортивной площадке мальчику выплатили моральную компенсациюЖительница Ишима отсудила у бывшего мужа компенсацию за оскорбительные смс-сообщенияТюменцу и его 9-летней дочери хозяин алабая выплатит компенсацию за нападение питомца
#Общество#Тюменская область#Прокуратура#Тюменцы#Нарушения#Нарушение прав#Инвалиды#Социальные выплаты#Нарушения прав человека#Социальный фонд#Любовь Селезнева
Подпишитесь
Катастрофа все ближе: уровень воды в тюменской Туре резко упал за сутки
Сегодня, 06:29
«Боль возвращается»: тюменцы вновь будут страдать от магнитных бурь
Вчера, 07:46
Отдохнуть с выгодой: тюменцам рассказали, на какие даты брать отпуск в 2024 году
Сегодня, 04:58
«Неизлечимая болезнь?»: как тюменцев втягивают в наркозависимость
Сегодня, 04:45
Зимняя рыбалка в Тюмени: где поймать окуня или щуку?
Сегодня, 04:12
«Ушел в последний дальний рейс»: скончался известный тюменский автоблогер
Сегодня, 02:45