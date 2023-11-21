Тюменские власти нашли компромисс с многодетной семьей, чей дом попал в программу КРТ

Напомним, история Анастасии стала известна из СМИ. Мама четырех сыновей, младшему из которых месяцев, а старшему — 14 лет, могла лишиться единственного жилья — однокомнатной квартиры на 32 кв. метров. За сертификат она могла бы купить только студию, где такой большой семье было бы тесно.