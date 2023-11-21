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Тюменские власти нашли компромисс с многодетной семьей, чей дом попал в программу КРТ

Тюменские власти нашли компромисс с многодетной семьей, чей дом попал в программу КРТ

21 ноября 2023, 11:12
Фото: 1MI
Жительница Тюмени — мама четырех детей, отказалась от компенсации за свою однокомнатную квартиру в доме, который снесут по программе комплексного развития территорий. Администрация города пообещала помочь ей в этой ситуации, и сегодня тюменке было предложено компромиссное решение.
Фото: администрация Тюмени в телеграме

Замглавы Тюмени Владимир Третьяков встретился с Анастасией в присутствии представителя застройщика, который ведет проект КРТ.

«„ЭНКО“ предложил компромиссное решение вопроса, на которое Анастасия согласилась. Уже сегодня она обсудит детали с застройщиком: без жилья семья не останется», — отметили в пресс-службе тюменской мэрии.

Также администрация города пообещала женщине оказать содействие с переводом старших детей в образовательные учреждения по новому месту жительства и, помочь с ее трудоустройством после декретного отпуска.

Напомним, история Анастасии стала известна из СМИ. Мама четырех сыновей, младшему из которых месяцев, а старшему — 14 лет, могла лишиться единственного жилья — однокомнатной квартиры на 32 кв. метров. За сертификат она могла бы купить только студию, где такой большой семье было бы тесно.

#Общество#Ирина Швецова#Многодетные семьи#КРТ#Многодетная семья
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