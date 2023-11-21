Тюменские власти нашли компромисс с многодетной семьей, чей дом попал в программу КРТ

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Замглавы Тюмени Владимир Третьяков встретился с Анастасией в присутствии представителя застройщика, который ведет проект КРТ.
«„ЭНКО“ предложил компромиссное решение вопроса, на которое Анастасия согласилась. Уже сегодня она обсудит детали с застройщиком: без жилья семья не останется», — отметили в пресс-службе тюменской мэрии.
Также администрация города пообещала женщине оказать содействие с переводом старших детей в образовательные учреждения по новому месту жительства и, помочь с ее трудоустройством после декретного отпуска.
Напомним, история Анастасии стала известна из СМИ. Мама четырех сыновей, младшему из которых месяцев, а старшему — 14 лет, могла лишиться единственного жилья — однокомнатной квартиры на 32 кв. метров. За сертификат она могла бы купить только студию, где такой большой семье было бы тесно.