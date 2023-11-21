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Published Сегодня, 06:02

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Updated Сегодня, 06:04

Санатории Тюменской области увеличили доходы на 38%

Тюменские санатории заработали в этом году около 4 миллиардов рублей

21 ноября 2023, 06:02
Фото: ВК siberia resort & spa

Санатории Тюменской области увеличили доходы на 38%

Тюменские санатории по итогам 9 месяцев 2023 года увеличили свои доходы до 3,88 миллиардов рублей. По сравнению с минувшим годом они увеличились на 38%.

Одновременно с этим возросло и число отдыхающих в тюменских здравницах — на 23% и превысило 100 тысяч человек. По данным исследования порталаСанатории-России, по уровню доходов санатории Тюменской области заняли седьмое место среди здравниц России.

«Тюменские санатории показали лучший рост доходов среди регионов лидеров», — пояснили эксперты.

И добавили, что средняя стоимость путевки в регионе составила 38,5 тысяч рублей.

Первое место среди российских регионов по доходам санаториев занял Краснодарский край. Здравницы региона увеличили доходы до 41 миллиарда рублей, на 12%. На втором и третьем местах расположились санатории Ставропольского края и Республики Крым.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за 9 месяцев этого года туристический поток достиг 2,8 миллиона человек, что на 17% больше чем годом ранее.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Доходы#Санатории
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