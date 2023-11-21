Тюменские санатории заработали в этом году около 4 миллиардов рублей

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Одновременно с этим возросло и число отдыхающих в тюменских здравницах — на 23% и превысило 100 тысяч человек. По данным исследования порталаСанатории-России, по уровню доходов санатории Тюменской области заняли седьмое место среди здравниц России.
«Тюменские санатории показали лучший рост доходов среди регионов лидеров», — пояснили эксперты.
И добавили, что средняя стоимость путевки в регионе составила 38,5 тысяч рублей.
Первое место среди российских регионов по доходам санаториев занял Краснодарский край. Здравницы региона увеличили доходы до 41 миллиарда рублей, на 12%. На втором и третьем местах расположились санатории Ставропольского края и Республики Крым.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за 9 месяцев этого года туристический поток достиг 2,8 миллиона человек, что на 17% больше чем годом ранее.