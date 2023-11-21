Тюменские нефтяники вошли в список самых обеспеченных россиян

Самые большие зарплаты у нефтяников и газовиков на Сахалине, они получают 556.2 тысячи рублей. ХМАО же в этот рейтинг не попал, но в рейтинге зарплат в отрасли разработки ПО находится в десятке лучших: там специалисты получают 119 тысяч рублей.