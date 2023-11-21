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Тюменские нефтяники вошли в список россиян с самыми большими зарплатами

Тюменские нефтяники вошли в список самых обеспеченных россиян

21 ноября 2023, 03:14
Фото: 1MI

Тюменские нефтяники вошли в список россиян с самыми большими зарплатами

Отрасль нефти и газа является самой высокооплачиваемой в стране. Тюменская область попала на десятое место в рейтинге регионов по зарплатам в этой отрасли.

Тюменская область заняла десятое место в рейтинге регионов по зарплатам в отрасли добычи нефти и газа. Как сообщает аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza, в регионе она составляет 195.9 тысячи рублей.

Отрасль добычи нефти и газа — самая высокооплачиваемая в стране. Средняя зарплата по России составляет 176.6 тысячи рублей.

К 2026 году средняя зарплата тюменцев вырастет до 86,5 тысяч рублей
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Самые большие зарплаты у нефтяников и газовиков на Сахалине, они получают 556.2 тысячи рублей. ХМАО же в этот рейтинг не попал, но в рейтинге зарплат в отрасли разработки ПО находится в десятке лучших: там специалисты получают 119 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» рассказал, что тюменские работодатели начали все чаще отговаривать своих сотрудников от увольнения. Для этого им приходится делать своим работникам контрпредложения, чтобы попытаться удержать их.

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#Общество#Экономика#Тюменская область#Тюменцы#Работа#Нефть#Нефтедобыча#Зарплата#Зарплаты#Статистика#Газ#Нефть и газ#Средняя зарплата#Любовь Селезнева
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