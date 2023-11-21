Тюменские нефтяники вошли в список самых обеспеченных россиян

Posted Сегодня, 03:14
Published Сегодня, 03:14
Modified Сегодня, 03:16
Updated Сегодня, 03:16
Тюменская область заняла десятое место в рейтинге регионов по зарплатам в отрасли добычи нефти и газа. Как сообщает аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza, в регионе она составляет 195.9 тысячи рублей.
Отрасль добычи нефти и газа — самая высокооплачиваемая в стране. Средняя зарплата по России составляет 176.6 тысячи рублей.
Самые большие зарплаты у нефтяников и газовиков на Сахалине, они получают 556.2 тысячи рублей. ХМАО же в этот рейтинг не попал, но в рейтинге зарплат в отрасли разработки ПО находится в десятке лучших: там специалисты получают 119 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» рассказал, что тюменские работодатели начали все чаще отговаривать своих сотрудников от увольнения. Для этого им приходится делать своим работникам контрпредложения, чтобы попытаться удержать их.