Тюмень признали одним из лучших городов страны по качеству жизни

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Тюменцы и эксперты признали город лучшим в стране по доступности жилья. А еще высоко оценена оказалась сфера образования — на неё жалоб практически нет.
А вот медицина, ЖКХ, экология, условия для ведения бизнеса и инновационного развития, а также доступность культурных ценностей, согласно результатам исследования, в городе далеко не на самом высоком уровне.
При этом, статистика — предварительная по итогам 2023 года, сообщили авторы исследования, Финансовый институт при Правительстве РФ. Даже теплые южные города — например, Севастополь и Сочи — расположились в рейтинге ниже. Всего в исследовании приняли участие жители 25 российских городов.
Кстати, уровень качества жизни в Тюмени, по статистике, растет ежегодно. В 2021 году город оказался в конце списка — на 63 месте, в прошлом году попал в десятку лучших, расположился на 7 месте.