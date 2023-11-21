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Published Сегодня, 12:42

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Тюмень признали одним из лучших городов страны по качеству жизни

Тюмень признали одним из лучших городов страны по качеству жизни

21 ноября 2023, 12:42
Фото: 1MI
Тюмень заняла четвертое место в рейтинге городов России с самым высоким качеством жизни. Впереди только Москва, Санкт-Петербург и Грозный. Исследование провели специалисты финансового института при Правительстве РФ.

Тюменцы и эксперты признали город лучшим в стране по доступности жилья. А еще высоко оценена оказалась сфера образования — на неё жалоб практически нет.

А вот медицина, ЖКХ, экология, условия для ведения бизнеса и инновационного развития, а также доступность культурных ценностей, согласно результатам исследования, в городе далеко не на самом высоком уровне.

При этом, статистика — предварительная по итогам 2023 года, сообщили авторы исследования, Финансовый институт при Правительстве РФ. Даже теплые южные города — например, Севастополь и Сочи — расположились в рейтинге ниже. Всего в исследовании приняли участие жители 25 российских городов.

Кстати, уровень качества жизни в Тюмени, по статистике, растет ежегодно. В 2021 году город оказался в конце списка — на 63 месте, в прошлом году попал в десятку лучших, расположился на 7 месте.

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#Общество#Тюмень#Касается каждого#Тюменская область#Тюменцы#Опрос#Качество жизни#Инна Доровская
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