Следить за ПДД на тюменских трассах поможет новый комплекс фотовидеофиксации

Posted Сегодня, 17:44
Published Сегодня, 17:44
Modified Сегодня, 17:46
Updated Сегодня, 17:46
Основная задача автокомплекса фотовидеофиксации — контроль за безопасностью на дорогах и снижение аварийности. Об этом рассказали в главном управлении строительства региона.
«Сегодня автомобиль в яркой зелёной раскраске можно было увидеть на дороге „Тюмень — Боровский — Богандинский“. Он способен на ходу выявлять нарушителей скоростного режима, непристёгнутый ремень, разговор по мобильному и невключенные фары», — пояснили в ведомстве.
Комплекс оснащен инфракрасной подсветкой, поэтому даже в темноте он разглядит регистрационный номер автомобиля, а затем зафиксирует координаты и время правонарушения.
На данный момент у региона «зеленый» автомобиль один. Пока он работает в тестовом режиме, но до конца года на тюменские дороги выпустят еще пять таких комплексов.
Решение о применении новых технологий на дорогах Тюменской области принято главой региона Александром Моором, чтобы уменьшить статистику ДТП с пострадавшими.
Напомним, в прошлом месяце губернатор на межведомственном заседании по дорожной безопасности заметил, что порядок на трассах должен обеспечиваться не штрафами, а профилактикой. Он поручил ответственным службам, найти такие решения, которые позволили бы контролировать ситуацию с ДТП и снизить смертность на дорогах.
Снижение числа ДТП является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который Тюменская область реализует в числе первых регионов — с 2017 года.