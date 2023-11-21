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Posted Сегодня, 13:42

Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Психолог-сексолог рассказала о причинах появления насильников и педофилов

21 ноября 2023, 13:42
Несколько лет назад Тюменскую область потрясла история с восьмилетней Настей Муравьевой, которую изнасиловали и убили. Виновный был приговорен к пожизненному заключению, но количество подобных случаев, к сожалению, не уменьшилось.

Психолог-сексолог Марина Митрофанова рассказала корреспонденту «КП»-Тюмень», откуда могут появляться насильники и педофилы.

По мнению психолога-сексолога, вопрос о том, откуда берутся такие люди и что делает их такими, имеет индивидуальный ответ для каждого маньяка, но есть общие черты.

— Маньяки формируются еще в детстве. Они не рождаются маньяками, а становятся ими. Нет такого «маньячьего гена». Конечно, есть генетическая предрасположенность, которая проявляется в определенных личностных особенностях. Однако решающую роль играет социальный фактор. Главным фактором является психическая травма и насилие, испытанные в детстве. Почти у всех маньяков было тяжелое детство, полное издевательств и насилия, — отметила эксперт.

Психику может разрушить любое травматическое событие. Например, частое физическое, сексуальное и эмоциональное насилие, а также отсутствие заботы и внимания в детстве. Важную роль играет воспитание в семье, где насилие, агрессия или антиобщественное поведение были нормой. Издевательства в школе, насмешки и унижения тоже оказывают влияние.

Важно понимать, что многие дети могут столкнуться с одним или несколькими из этих факторов, но не все станут маньяками.

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