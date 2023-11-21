Психолог-сексолог рассказала о причинах появления насильников и педофилов

— Маньяки формируются еще в детстве. Они не рождаются маньяками, а становятся ими. Нет такого «маньячьего гена». Конечно, есть генетическая предрасположенность, которая проявляется в определенных личностных особенностях. Однако решающую роль играет социальный фактор. Главным фактором является психическая травма и насилие, испытанные в детстве. Почти у всех маньяков было тяжелое детство, полное издевательств и насилия, — отметила эксперт.