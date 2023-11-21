Психолог-сексолог рассказала о причинах появления насильников и педофилов

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Психолог-сексолог Марина Митрофанова рассказала корреспонденту «КП»-Тюмень», откуда могут появляться насильники и педофилы.
По мнению психолога-сексолога, вопрос о том, откуда берутся такие люди и что делает их такими, имеет индивидуальный ответ для каждого маньяка, но есть общие черты.
— Маньяки формируются еще в детстве. Они не рождаются маньяками, а становятся ими. Нет такого «маньячьего гена». Конечно, есть генетическая предрасположенность, которая проявляется в определенных личностных особенностях. Однако решающую роль играет социальный фактор. Главным фактором является психическая травма и насилие, испытанные в детстве. Почти у всех маньяков было тяжелое детство, полное издевательств и насилия, — отметила эксперт.
Психику может разрушить любое травматическое событие. Например, частое физическое, сексуальное и эмоциональное насилие, а также отсутствие заботы и внимания в детстве. Важную роль играет воспитание в семье, где насилие, агрессия или антиобщественное поведение были нормой. Издевательства в школе, насмешки и унижения тоже оказывают влияние.
Важно понимать, что многие дети могут столкнуться с одним или несколькими из этих факторов, но не все станут маньяками.